Incendios en Chubut: el Gobierno intervino el Parque Nacional Los Alerces

La decisión fue adoptada el viernes en las últimas horas. A través de un comunicado, la APN informó que se dispuso la intervención del área protegida “con el objeto de asegurar la regularización de su funcionamiento institucional, operativo y administrativo, así como la adecuada tutela de los bienes ambientales protegidos”, en un escenario atravesado por un incendio activo desde el 8 de diciembre, cuando un rayo impactó en la zona del brazo sur del Lago Menéndez y originó los primeros focos.

De acuerdo con lo informado por la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Institucionales del organismo, las riendas administrativas y ejecutivas del parque quedarán a cargo de un Comité de Intervención, que asumirá de manera transitoria las funciones y atribuciones propias de la Intendencia del Parque Nacional. La medida se tomó luego de una evaluación integral realizada tras la incorporación, el pasado 6 de enero, de una delegación institucional de la APN al Comando Operativo que coordina el combate del fuego.

El fuego el Los Alerces

Ese grupo estuvo integrado por el presidente de la APN, Sergio Álvarez; el director nacional de Operaciones, José Albrizio; el director regional Sur de la Dirección Nacional de Operaciones, Damián Mujica; y el director de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE), Ariel Amthauer. Como resultado de esa evaluación, el organismo consideró necesario adoptar “medidas inmediatas de carácter organizacional y funcional” para asegurar el normal funcionamiento del parque, integrante del Sistema Federal de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.

La APN también informó que, ante la existencia de actuaciones judiciales radicadas en la Fiscalía Federal de Esquel, se resolvió “extremar los recaudos institucionales” y adoptar las medidas conducentes dentro del ámbito de sus competencias para preservar el adecuado funcionamiento del área protegida. En ese marco, desde el organismo sostienen que la intervención permitirá fortalecer la conducción integral del parque, asegurar la ejecución de las políticas institucionales y atender adecuadamente la emergencia en curso.

Incedios en el sur

La resolución se conoció pocas horas después de que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y la Cámara de Turismo de la provincia reclamaran la remoción de las autoridades locales del parque. La Cámara de Turismo de Chubut (CATCH) solicitó formalmente la renuncia de los responsables y cuestionó la capacidad de respuesta y la comunicación institucional durante una de las crisis más graves que atravesó la región en los últimos años. En su presentación, el sector denunció negligencia, falta de previsión, errores estratégicos y una deficiente conducción operativa, con consecuencias ambientales, sociales, económicas y humanas de extrema gravedad.

Mientras tanto, el incendio continúa activo y las condiciones meteorológicas previstas para el fin de semana configuran un escenario complejo para las brigadas que trabajan en terreno. Según los partes oficiales, se esperan jornadas de calor intenso, con ráfagas de viento de direcciones variables, en pendientes pronunciadas y con riesgo permanente de desprendimientos de rocas y árboles.

Desde el Comando Unificado se dispuso un dispositivo especial de monitoreo aéreo sobre los sectores con mayor actividad, con el objetivo de resguardar la seguridad de los combatientes y de los equipos de apoyo logístico terrestres, náuticos y aéreos. En paralelo, se continúan reforzando las fajas cortafuego realizadas con maquinaria vial para evitar la propagación del incendio en el bosque nativo, en un contexto de avance constante de los frentes, arroyos secos y sin posibilidad de recarga de los equipos de bombeo.

Durante la mañana de este sábado se registraron bancos de humo y nubosidad sobre lagos y laderas, aunque la operación aérea se inició con el despliegue de tres helicópteros y cuatro aviones. En total, 147 personas participan de las distintas fases del operativo en los diversos sectores del parque. Los sistemas de observación aérea se complementan con transmisión directa de datos al gabinete técnico y con la información relevada por las brigadas en el terreno, lo que permite estimar una superficie afectada superior a las 10 mil hectáreas, con islas de vegetación sin daños dentro del polígono incendiado.

Por indicación del Comando Unificado, se mantienen guardias nocturnas sobre la Ruta 71, con la participación de brigadistas vecinales, guardaparques, bomberos voluntarios y pobladores, destinados a contener los focos que se generan por la dinámica descendente del fuego durante el atardecer. La APN solicitó a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales, respetar las restricciones sobre el uso del fuego y las normas especiales de circulación en las zonas próximas al incendio.

Actualmente, la Ruta 71 se encuentra habilitada hasta el retén de Bahía Rosales, límite sur de las operaciones en terreno, mientras que la Portada Norte permanece cerrada. Además, la navegación recreativa en el Lago Futalaufquen está restringida debido a la operación de medios aéreos que utilizan el espejo de agua para la recarga de tanques y helibaldes.