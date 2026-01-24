Violencia en Rosario: dos ciclistas fueron heridos a balazos en el sur de la ciudad

El ataque se produjo alrededor de las 21 en la calle Pago de los Arroyos al 6800, a la altura de San Martín, en un sector periférico que en las últimas semanas fue escenario de allanamientos por narcomenudeo y de homicidios. Según la información preliminar aportada por fuentes policiales, las víctimas fueron emboscadas en la vía pública por al menos un agresor que abrió fuego y luego escapó del lugar.

pago-los-arroyos La cuadra donde sucedió el ataque a tiros. (Foto: Google Street View)

Tras varios llamados al 911, personal policial y de salud arribó a la escena y coordinó el traslado de los heridos en dos ambulancias. Uno de ellos fue identificado como Brian Daniel P., de 33 años, quien fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con múltiples impactos de bala en la espalda, la pelvis, el glúteo derecho y la muñeca derecha. De acuerdo con los voceros oficiales, fue sometido a una intervención quirúrgica y permanece internado en estado estable.

El segundo herido, Lisandro Joel L., de 24 años, fue trasladado al Hospital Provincial con una lesión de arma de fuego en la caja torácica. Las fuentes consultadas indicaron que su estado de salud no reviste riesgo de muerte, aunque continúa bajo observación médica.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia en turno, con intervención de la Comisaría 21ª y de la Policía de Investigaciones, que trabajan para identificar a los autores del ataque y establecer el móvil de la balacera. Por el momento no se registraron detenciones ni se difundieron datos sobre los responsables.

El sector donde ocurrió el hecho permanece bajo vigilancia y es analizado por los investigadores en el marco de la conflictividad criminal que atraviesa el sur de la ciudad, un contexto que refuerza la hipótesis de un ataque vinculado a disputas delictivas en la zona.