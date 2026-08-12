Eclipse solar total de hoy 12 de agosto: a qué hora será y dónde podrá verse

En el norte de Rusia, la totalidad podrá producirse cerca del mediodía local. El recorrido continuará luego por el Ártico, Groenlandia, Islandia y el Atlántico Norte hasta alcanzar la península ibérica.

Dónde se verá de forma total

La franja de totalidad será relativamente estrecha y atravesará el océano Ártico, Groenlandia, Islandia, el Atlántico Norte, el norte de España y una pequeña región del extremo noreste de Portugal. En esos lugares, la Luna tapará completamente al Sol y se producirá un oscurecimiento notable durante algunos minutos.

España será uno de los principales puntos de observación debido a que una amplia zona del norte del país quedará dentro de la franja de totalidad. Ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Burgos y Zaragoza, entre otras, podrán experimentar el eclipse total, aunque la duración exacta variará según cada ubicación.

Fuera de esa franja, el fenómeno podrá observarse de manera parcial en una extensa región. Entre las zonas alcanzadas estarán gran parte de Canadá, sectores de Estados Unidos desde Alaska hasta Carolina del Norte, buena parte de Europa y el noroeste de África.

Cómo seguirlo desde Argentina

Aunque el eclipse no será visible desde el territorio argentino, quienes quieran seguirlo podrán hacerlo mediante las transmisiones en vivo de la NASA y de otros observatorios y organismos especializados.

La diferencia entre observarlo presencialmente y seguirlo por internet es importante: desde Argentina no habrá oscurecimiento del Sol asociado a este eclipse, ya que el país se encuentra fuera de la zona de visibilidad.

Los especialistas también recuerdan que nunca se debe mirar directamente al Sol. Para observar un eclipse solar de manera segura se necesitan gafas específicas para eclipses o filtros solares certificados bajo la norma ISO 12312-2. Los anteojos de sol comunes, vidrios ahumados o filtros caseros no ofrecen una protección adecuada y pueden provocar lesiones permanentes en la vista.

El eclipse de este miércoles será especialmente esperado en Europa porque la franja de totalidad atravesará parte de España. Allí, además, el fenómeno tendrá una particularidad: ocurrirá cerca de la puesta del Sol, por lo que quienes se encuentren dentro de la zona de totalidad podrán observar cómo el cielo se oscurece mientras el astro se aproxima al horizonte.