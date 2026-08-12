Trabajadores de ciencia y universidades se movilizan contra los recortes y el desmantelamiento del sector

Según indicaron, desde diciembre de 2023 se perdieron miles de empleos vinculados al sector científico, entre investigadores, becarios, técnicos y trabajadores de organismos públicos de investigación, empresas tecnológicas y universidades nacionales. Las organizaciones estimaron que se trata de casi ocho puestos de trabajo perdidos por día desde entonces.

Además, denunciaron distintas medidas que, según sostienen, forman parte del desmantelamiento del sistema. Entre ellas mencionaron la disolución del Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET).

También señalaron el debilitamiento de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), junto con la reducción de personal y el remate de tierras pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).