Trabajadores de ciencia y universidades se movilizan contra los recortes y el desmantelamiento del sector

La protesta será este miércoles en el Obelisco y distintas ciudades del país. Reclaman mayor financiamiento y la continuidad de las políticas científicas y tecnológicas.
Trabajadores de organismos científicos, tecnológicos y de universidades nacionales de todo el país se movilizarán este miércoles en el Obelisco y distintos puntos del interior para reclamar mayor financiamiento, la continuidad de las políticas de ciencia y tecnología y denunciar el desmantelamiento del sistema científico nacional.
En la Ciudad de Buenos Aires, la jornada comenzará a las 16 con una concentración en el Obelisco. Allí se realizará una intervención artística a cargo de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), seguida de la lectura de un documento elaborado por las organizaciones convocantes y la entonación del Himno Nacional Argentino.
También habrá actividades en distintos puntos del país. En Córdoba, la concentración será a las 16 en la Plaza Tosco. En Tucumán, se llevará a cabo frente a la Casa Histórica, mientras que en San Carlos de Bariloche la convocatoria está prevista para las 17 en el Centro Cívico.
En un comunicado, las entidades que impulsan la movilización señalaron que "la convocatoria busca visibilizar el impacto de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional sobre el sistema científico y tecnológico", entre las que mencionaron la reducción del presupuesto, la paralización de proyectos estratégicos y la salida de profesionales especializados y jóvenes en formación.
Según indicaron, desde diciembre de 2023 se perdieron miles de empleos vinculados al sector científico, entre investigadores, becarios, técnicos y trabajadores de organismos públicos de investigación, empresas tecnológicas y universidades nacionales. Las organizaciones estimaron que se trata de casi ocho puestos de trabajo perdidos por día desde entonces.
Además, denunciaron distintas medidas que, según sostienen, forman parte del desmantelamiento del sistema. Entre ellas mencionaron la disolución del Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET).
También señalaron el debilitamiento de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), junto con la reducción de personal y el remate de tierras pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
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