Por el ajuste de Milei, más de 2,2 millones de personas perdieron la cobertura médica y los hospitales públicos están a tope

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) también reflejan el deterioro de la cobertura sanitaria. Según las cifras difundidas en el informe, en el cuarto trimestre de 2023 había 9.428.131 personas registradas con cobertura de prepaga, obra social o mutual, mientras que para el primer trimestre de 2026 la situación había cambiado.

Las obras sociales también pierden afiliados

El impacto tampoco es uniforme entre las obras sociales sindicales. Algunas de las principales entidades registraron fuertes bajas en la cantidad de afiliados durante los últimos años. OSECAC, que brinda cobertura a los trabajadores de Comercio, perdió un 20,2% de sus afiliados desde noviembre de 2023, mientras que OSPCN, vinculada a los empleados estatales, tuvo una caída del 19,1%.

En tanto, OSPRERA, correspondiente a los trabajadores rurales, retrocedió un 15,9%. La excepción mencionada en el informe fue OSDEPYM, destinada principalmente a monotributistas, que logró incrementar su cantidad de afiliados durante el mismo período.

El resultado es una combinación de factores que profundiza la tensión sobre el sistema sanitario: menos trabajadores con cobertura vinculada al empleo, mayores dificultades para sostener una prepaga y una creciente cantidad de personas que recurren exclusivamente a la atención pública. En ese escenario, hospitales y centros de salud deben responder a una demanda cada vez mayor mientras enfrentan las consecuencias del ajuste sobre el sector.