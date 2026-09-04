El alfajor gigante que buscará entrar en el Guinness llega a la ciudad

Durante ambas jornadas, los visitantes podrán recorrer más de 20 puestos de cafeterías, además de distintas propuestas de pastelería y gastronomía. También habrá alternativas saladas y opciones para el mediodía.

El sábado se realizará el intento de crear el alfajor más grande del mundo frente a la Floralis Genérica.

La programación incluirá actividades vinculadas con el entretenimiento y la cultura. Entre ellas se encuentran shows en vivo, DJ sets, espacios de lectura, lectura de la borra del café y un cine al aire libre destinado a la proyección de series.

Cuánto costarán las propuestas gastronómicas

Si bien el ingreso al evento será gratuito, las consumiciones tendrán precios establecidos desde determinados valores. El café estará disponible desde $ 5.000, mientras que las opciones dulces y saladas partirán de $ 4.500.

Entre los establecimientos participantes figuran Don Blanco, Sasha Pasteles, Pacha Bakery, Medrado Café, Ninina, Lobo Café, Juan Valdez Café, Buö Café, Brooklyn Bakery, Hacienda Coffee Company, Mochi Matcha Café y Truffa Café Especial, entre otros.

La cita será en la Avenida Figueroa Alcorta 2901, con actividades durante todo el fin de semana. El momento central será el sábado, cuando se conozca si el alfajor gigante logra cumplir con los requisitos necesarios para convertirse en un nuevo récord Guinness.