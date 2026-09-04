El alfajor gigante que buscará entrar en el Guinness llega a la ciudad

Un juez oficial de Guinness World Records estará presente para verificar el intento de establecer un nuevo récord.
El sábado se realizará el intento de crear el alfajor más grande del mundo frente a la Floralis Genérica.
El desafío se realizará este sábado en la Plaza de las Naciones Unidas, durante Cafecito BA. Habrá un juez de Guinness World Records para verificar el intento.
Un alfajor gigante buscará convertirse este sábado en el más grande del mundo durante una nueva edición de Cafecito BA, el encuentro gastronómico que se realizará este sábado y domingo en la Plaza de las Naciones Unidas, en el porteño barrio de La Recoleta.
La actividad tendrá entrada libre y gratuita y contará con la presencia de un juez oficial de Guinness World Records, quien estará a cargo de verificar y certificar el intento.
El desafío será uno de los principales atractivos de la jornada del sábado. La elaboración del alfajor se realizará en vivo y contará con la participación del streamer Spreen. El objetivo será establecer el récord Guinness correspondiente a la categoría del alfajor más grande del mundo.
Cafecito BA se desarrollará durante dos días junto a la Floralis Genérica, en la Plaza de las Naciones Unidas. El sábado el evento funcionará de 10.30 a 19.00 mientras que el domingo estará abierto de 10.30 a 18.00
Durante ambas jornadas, los visitantes podrán recorrer más de 20 puestos de cafeterías, además de distintas propuestas de pastelería y gastronomía. También habrá alternativas saladas y opciones para el mediodía.
La programación incluirá actividades vinculadas con el entretenimiento y la cultura. Entre ellas se encuentran shows en vivo, DJ sets, espacios de lectura, lectura de la borra del café y un cine al aire libre destinado a la proyección de series.
Si bien el ingreso al evento será gratuito, las consumiciones tendrán precios establecidos desde determinados valores. El café estará disponible desde $ 5.000, mientras que las opciones dulces y saladas partirán de $ 4.500.
Entre los establecimientos participantes figuran Don Blanco, Sasha Pasteles, Pacha Bakery, Medrado Café, Ninina, Lobo Café, Juan Valdez Café, Buö Café, Brooklyn Bakery, Hacienda Coffee Company, Mochi Matcha Café y Truffa Café Especial, entre otros.
La cita será en la Avenida Figueroa Alcorta 2901, con actividades durante todo el fin de semana. El momento central será el sábado, cuando se conozca si el alfajor gigante logra cumplir con los requisitos necesarios para convertirse en un nuevo récord Guinness.
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