El tiempo en el AMBA para este viernes 4 de septiembre

En la región central del país, ue comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán moderadas, con máximas que rondarán entre los 18°C y 24°C y mínimas de entre 7°C y 12°C. Se espera nubosidad variable, con algunos períodos de sol. En Mendoza, San Juan y La Rioja, las condiciones serán más frescas, con máximas que se ubicarán entre los 14°C y 20°C, mientras que las mínimas rondarán entre los 4°C y 9°C.

La zona del Litoral tendrá temperaturas de entre 16°C y 25°C, con mínimas que oscilarán entre los 6°C y 15°C. En algunos sectores se prevén períodos de mayor nubosidad y posibles precipitaciones.

Por último, el sur argentino continuará siendo la región más fría del país. En la Patagonia se esperan máximas de entre 0°C y 13°C, con mínimas que podrían descender hasta los -5°C. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se mantendrán las condiciones invernales, con posibilidad de lluvias y nevadas en distintos sectores.