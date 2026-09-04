El tiempo en el AMBA para este viernes 4 de septiembre

El SMN anticipa para este viernes una jornada templada y sin lluvias, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 4 la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 17°C.
Para el sábado se espera una jornada fresca, con cielo algo nublado y algunos momentos de sol. La temperatura oscilará entre los 7°C y los 14°C. Durante la noche podría aumentar la nubosidad, aunque sin lluvias significativas.
El domingo continuará el tiempo estable, aunque con temperaturas más bajas. La mínima será de 3°C y la máxima llegará a los 12°C, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones durante la noche.
En el NOA y NEA, se esperan temperaturas más elevadas, con máximas que podrían alcanzar los 25°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 9°C y 15°C. Predominarán las condiciones de tiempo estable, aunque algunas zonas del noreste podrían registrar mayor nubosidad y tormentas aisladas.
En la región central del país, ue comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán moderadas, con máximas que rondarán entre los 18°C y 24°C y mínimas de entre 7°C y 12°C. Se espera nubosidad variable, con algunos períodos de sol. En Mendoza, San Juan y La Rioja, las condiciones serán más frescas, con máximas que se ubicarán entre los 14°C y 20°C, mientras que las mínimas rondarán entre los 4°C y 9°C.
La zona del Litoral tendrá temperaturas de entre 16°C y 25°C, con mínimas que oscilarán entre los 6°C y 15°C. En algunos sectores se prevén períodos de mayor nubosidad y posibles precipitaciones.
Por último, el sur argentino continuará siendo la región más fría del país. En la Patagonia se esperan máximas de entre 0°C y 13°C, con mínimas que podrían descender hasta los -5°C. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se mantendrán las condiciones invernales, con posibilidad de lluvias y nevadas en distintos sectores.