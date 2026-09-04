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El insólito error de LEGO en su homenaje a Messi que se volvió viral

La marca publicó una emotiva animación para despedir al capitán argentino, pero un detalle sobre el final llamó la atención de los fanáticos.

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina generó una ola de homenajes alrededor del mundo. LEGO quiso sumarse con una emotiva animación en la que una minifigura del astro argentino recorre el túnel rumbo a la cancha, acompañada por el mensaje: “The boy who entered the tunnel became the legend who changed the game. Gracias por todo Leo!”.

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Sin embargo, el tributo terminó convirtiéndose en un inesperado blooper. En el momento en que la figura de Messi patea la pelota, lo hace con la pierna derecha, un detalle que rápidamente fue advertido por los usuarios en redes sociales. El capitán argentino es reconocido mundialmente por su zurda, con la que marcó la enorme mayoría de sus goles y protagonizó algunos de los momentos más recordados de su carrera.

La equivocación llamó todavía más la atención porque LEGO ya trabajó oficialmente con Messi y cuenta con productos inspirados en el futbolista. Así, lo que pretendía ser un emotivo reconocimiento al legado del rosarino terminó generando comentarios y burlas por un detalle que los fanáticos del fútbol detectaron de inmediato.

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