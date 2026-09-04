El insólito error de LEGO en su homenaje a Messi que se volvió viral

Sin embargo, el tributo terminó convirtiéndose en un inesperado blooper. En el momento en que la figura de Messi patea la pelota, lo hace con la pierna derecha, un detalle que rápidamente fue advertido por los usuarios en redes sociales. El capitán argentino es reconocido mundialmente por su zurda, con la que marcó la enorme mayoría de sus goles y protagonizó algunos de los momentos más recordados de su carrera.