El chef Christian Petersen sufrió una descompensación mientras escalaba el Lanín y lucha por su vida

El chef de 56 años se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo, de San Martín de los Andes, Neuquén.

"Estaba en una excursión en el Sur, escalando el volcán Lalín y sufrió una afección cardíaca. Está internado en terapia intensiva, lo quieren trasladar, pero no mejora", contaron en el ciclo Puro Show, de El Trece.

"Durante el ascenso, el guía advirtió que no se encontraba bien y tuvieron que hacer un operativo de rescate", detallaron. El parte médico indicó que presentaba un brote y una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular y acelerado del corazón.

Por estos días, el chef estaba disfrutando de unas vacaciones en la previa a los desafíos que tenía planteados para el año próximo. Además de adquirir la concesión de un reconocido complejo, su nombre figuraba entre los destacados para la grilla 2026 del Canal Gourmet, la señal dedicada a la gastronomía que recientemente celebró sus 25 años al aire.

Cabe recordar que Petersen y su esposa Sofía Zelaschi pasaron por el altar el 18 de abril de este año, en una ceremonia que selló varios capítulos de amor, historias familiares y recuerdos compartidos. La boda fue especial, marcada por la presencia de Lorenzo, el hijo de Sofía, quien la acompañó en su ingreso y formó parte central de la unión.

A finales del año pasado, Petersen habló de su boda y de sus ganas de agrandar la familia con su pareja. Destacó que uno de los aspectos fundamentales en su relación fue la aprobación de sus tres hijos, Hans, Lars y Francis. Aseguró que no tomaría una decisión tan importante sin contar con el respaldo de ellos