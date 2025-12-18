Una joven argentina, apuñalada por su esposo en Italia, se salvó por una acción desesperada

intento de femicidio grisetti

Paola Espíndola, de 24 años, fue atacada en el pecho, brazo y espalda mientras estaba preparando el desayuno. Después del ataque la mujer intentó escapar y, por la desesperación, terminó saltando desde el tercer piso para poder salvarse. Paola fue trasladada de urgencia en helicóptero a un hospital en el que fue operada y quedó internada.

En diálogo con Radio Net, Maira Espíndola, la hermana de Paola, dijo: "Pao vivió un calvario de 11 meses y terminó con más de 20 puñaladas. Tiene los dos pulmones pinchados, un riñón pinchado, una escápula quebrada y perdió la movilidad de la mano derecha por una puñalada en un tendón”.

Tras el ataque, Grisetti intentó autolesionarse y estuvo internado dos días. “Le dieron tres puntos en el abdomen. Está detenido. No está hospitalizado”. En las próximas horas será indagado por el juez italiano, Enrico Borrelli.

Los familiares contaron que Paola llegó a pedirles ayuda a la gente del hotel donde trabajaban para que lo envíen a otra sede, pero el hombre volvió y la atacó.

El agresor se encuentra detenido y bajo custodia luego de estar 48 horas internado por el intento de autolesionarse. Grisetti está a la espera de ser interrogado por la Justicia italiana.

La hermana de Paola agregó: "Estoy moviendo cielo y tierra acá porque no voy a parar hasta que esta persona se pudra en la cárcel y nunca más pise San Nicolás, quiero que quede encerrado por el resto de su vida”.

"Es un milagro lo que pasó. Los médicos no se explican cómo está viva", expresó Maira. Ahora la víctima está fuera de peligro, pero tendrá que someterse a nuevas intervenciones.

La familia Espíndola comenzó una colecta solidaria para poder afrontar los gastos de viajes, estadías y tratamientos médicos, además de reunir dinero para volver con Paola a Argentina.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo mediante transferencia bancaria al alias todos.por.pao, a nombre de Maira Espíndola.