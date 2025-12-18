La Matanza: se resistió a que le roben la moto, le dispararon y se salvó de milagro

Un joven impidió que le roben su moto en Isidro Casanova, partido de La Matanza, pero salvó de milagro luego de que le dispararan a quemarropa.
Un joven fue atacado por dos delincuentes que intentaron robarle la moto en Isidro Casanova, partido de La Matanza. Los agresores le dispararon a quemarropa y él quedó con heridas en los pies.
El hecho ocurrió el lunes a las 12:30, a plena luz del día, y los vecinos lograron captar imágenes del robo. Lautaro, la víctima, manejaba por Monseñor de Alvear y Juan de Alagón hasta que fue interceptado por los dos delincuentes. Esta situación ocurrió a la vista de todos los vecinos, que les gritaban mientras filmaban: "Es la moto de él, no se va a dejar robar el pibito". Durante este intento de hurto, los criminales dispararon varias veces y, por suerte, Lautaro sólo resultó herido en sus pies.
A través de esto, los vecinos reclamaron más seguridad en la zona, mayor presencia policial e insisten que esto fue a plena luz del día en un punto bastante transitado de la localidad.
Hasta el momento no se lograron indentificar a los delincuentes. La familia de la víctima pide difusión para que se los pueda encontrar.
