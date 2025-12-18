Sociedad |

La Matanza: se resistió a que le roben la moto, le dispararon y se salvó de milagro

Un joven impidió que le roben su moto en Isidro Casanova, partido de La Matanza, pero salvó de milagro luego de que le dispararan a quemarropa.

Un joven fue atacado por dos delincuentes que intentaron robarle la moto en Isidro Casanova, partido de La Matanza. Los agresores le dispararon a quemarropa y él quedó con heridas en los pies.

ADEMÁS: Una joven argentina, apuñalada por su esposo en Italia, se salvó por una acción desesperada

El hecho ocurrió el lunes a las 12:30, a plena luz del día, y los vecinos lograron captar imágenes del robo. Lautaro, la víctima, manejaba por Monseñor de Alvear y Juan de Alagón hasta que fue interceptado por los dos delincuentes. Esta situación ocurrió a la vista de todos los vecinos, que les gritaban mientras filmaban: "Es la moto de él, no se va a dejar robar el pibito". Durante este intento de hurto, los criminales dispararon varias veces y, por suerte, Lautaro sólo resultó herido en sus pies.

A través de esto, los vecinos reclamaron más seguridad en la zona, mayor presencia policial e insisten que esto fue a plena luz del día en un punto bastante transitado de la localidad.

Hasta el momento no se lograron indentificar a los delincuentes. La familia de la víctima pide difusión para que se los pueda encontrar.

robo la matanza

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados