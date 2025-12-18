La Matanza: se resistió a que le roben la moto, le dispararon y se salvó de milagro

El hecho ocurrió el lunes a las 12:30, a plena luz del día, y los vecinos lograron captar imágenes del robo. Lautaro, la víctima, manejaba por Monseñor de Alvear y Juan de Alagón hasta que fue interceptado por los dos delincuentes. Esta situación ocurrió a la vista de todos los vecinos, que les gritaban mientras filmaban: "Es la moto de él, no se va a dejar robar el pibito". Durante este intento de hurto, los criminales dispararon varias veces y, por suerte, Lautaro sólo resultó herido en sus pies.

A través de esto, los vecinos reclamaron más seguridad en la zona, mayor presencia policial e insisten que esto fue a plena luz del día en un punto bastante transitado de la localidad.

Hasta el momento no se lograron indentificar a los delincuentes. La familia de la víctima pide difusión para que se los pueda encontrar.