El clima en el AMBA: el fin de semana arranca con temperaturas agradables

La mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 23 durante este sábado. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y mínimas probabilidades de lluvias. Cómo seguirá el tiempo durante los próximos días.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un inicio de fin de semana con condiciones estables, temperaturas templadas y alguna probabilidad de precipitaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en contraste con otras regiones del país donde rige alerta por tormentas.
Este sábado 11 de abril comenzará con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima que alcanzará los 23, en una jornada ideal para actividades al aire libre. Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad con alguna probabilidad de lluvias. En cuanto al viento, rotará del sector norte al este con el correr de las horas.
El domingo mostrará condiciones aún más agradables: mínima de 17 grados y máxima de 25, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. El viento repetirá el patrón del sábado, comenzando desde el Norte y rotando hacia el este.
Para el lunes, el panorama será muy similar, con temperaturas entre los 17 y 24 grados, cielo parcialmente nublado y viento predominante del este. No se esperan precipitaciones, lo que consolida un inicio de semana estable.
A nivel nacional, el mapa meteorológico muestra condiciones variadas. En el norte argentino, las temperaturas serán elevadas, con máximas de hasta 28 grados, pero con alta inestabilidad, nubosidad y probabilidad de tormentas, algunas localmente fuertes.
En la zona central, que incluye provincias como Córdoba y Santa Fe, se espera un sábado templado, con marcas térmicas entre los 22 y 26 grados, cielo parcialmente nublado y posibles chaparrones aislados hacia la tarde.
En la región de Cuyo, predominarán condiciones más estables, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 28 grados y nubosidad variable.
Por su parte, la Patagonia tendrá un escenario más frío, con máximas entre los 10 y 15 grados, cielo mayormente nublado y algunas precipitaciones aisladas, especialmente en el extremo sur, donde las mínimas pueden descender hasta los 5 grados.
El SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas para Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, San Luis y Córdoba. En estas zonas se esperan lluvias de variada intensidad, con posibilidad de eventos localmente fuertes.
Las tormentas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de hasta 90 km/h y caída de granizo. Además, se prevén acumulados de precipitación entre 15 y 50 milímetros, con valores que podrían superarse de manera puntual.
Epígrafe: Jornada otoñal con clima templado en la Ciudad de Buenos Aires, mientras el norte del país permanece bajo alerta por tormentas.
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