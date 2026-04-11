El clima en el AMBA: el fin de semana arranca con temperaturas agradables

El clima en el resto del país

A nivel nacional, el mapa meteorológico muestra condiciones variadas. En el norte argentino, las temperaturas serán elevadas, con máximas de hasta 28 grados, pero con alta inestabilidad, nubosidad y probabilidad de tormentas, algunas localmente fuertes.

Captura de pantalla 2026-04-11 072317 Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

En la zona central, que incluye provincias como Córdoba y Santa Fe, se espera un sábado templado, con marcas térmicas entre los 22 y 26 grados, cielo parcialmente nublado y posibles chaparrones aislados hacia la tarde.

En la región de Cuyo, predominarán condiciones más estables, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 28 grados y nubosidad variable.

Por su parte, la Patagonia tendrá un escenario más frío, con máximas entre los 10 y 15 grados, cielo mayormente nublado y algunas precipitaciones aisladas, especialmente en el extremo sur, donde las mínimas pueden descender hasta los 5 grados.

Alerta amarilla por tormentas en seis provincias

El SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas para Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, San Luis y Córdoba. En estas zonas se esperan lluvias de variada intensidad, con posibilidad de eventos localmente fuertes.

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Las tormentas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de hasta 90 km/h y caída de granizo. Además, se prevén acumulados de precipitación entre 15 y 50 milímetros, con valores que podrían superarse de manera puntual.

Epígrafe: Jornada otoñal con clima templado en la Ciudad de Buenos Aires, mientras el norte del país permanece bajo alerta por tormentas.