Tragedia en Bariloche: Hallaron muerta a Ana Lía Corte tras casi 20 días de búsqueda

Las fiscales Betiana Cendón y María Sofía Ocampo encabezaron las actuaciones junto a efectivos policiales, personal de Criminalística y miembros de la Brigada de Investigaciones.

Un lugar que ya había sido inspeccionado

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores es que el sector donde aparecieron los restos ya había sido rastrillado durante los operativos realizados en los últimos días.

La búsqueda se había concentrado en distintas zonas de Bariloche y alrededores, especialmente luego de que cámaras de seguridad registraran a Corte subiéndose a un colectivo de la línea 51 y descendiendo en pleno centro de la ciudad.

Días antes del hallazgo, Milton Marques, pareja de la mujer, había explicado públicamente que Corte atravesaba un tratamiento psiquiátrico desde 2019 y recordó un episodio ocurrido en 2021, cuando desapareció y fue encontrada con hipotermia tras varias horas de búsqueda.