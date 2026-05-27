Tragedia en Bariloche: Hallaron muerta a Ana Lía Corte tras casi 20 días de búsqueda

La mujer de 52 años estaba desaparecida desde el 8 de mayo. Sus restos fueron encontrados en un barranco de la zona sur de Bariloche, en un sector que ya había sido rastrillado por los investigadores.
Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que era intensamente buscada desde principios de mayo en San Carlos de Bariloche, fue hallada muerta este martes luego de que vecinos alertaran a la Policía por la aparición de restos humanos en un barranco ubicado entre las calles Arrayanes y Onelli.
Tras la denuncia, el Ministerio Público Fiscal dispuso el inmediato resguardo del lugar y se desplegó un operativo que incluyó tareas de rastrillaje y peritajes durante toda la noche. Los restos fueron trasladados a la morgue del hospital zonal para la realización de la autopsia y análisis de ADN.
Familiares de Corte confirmaron que se trataba de la mujer desaparecida, aunque las autoridades aguardan los resultados forenses para avanzar con la investigación sobre las circunstancias de la muerte.
Las fiscales Betiana Cendón y María Sofía Ocampo encabezaron las actuaciones junto a efectivos policiales, personal de Criminalística y miembros de la Brigada de Investigaciones.
Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores es que el sector donde aparecieron los restos ya había sido rastrillado durante los operativos realizados en los últimos días.
La búsqueda se había concentrado en distintas zonas de Bariloche y alrededores, especialmente luego de que cámaras de seguridad registraran a Corte subiéndose a un colectivo de la línea 51 y descendiendo en pleno centro de la ciudad.
Días antes del hallazgo, Milton Marques, pareja de la mujer, había explicado públicamente que Corte atravesaba un tratamiento psiquiátrico desde 2019 y recordó un episodio ocurrido en 2021, cuando desapareció y fue encontrada con hipotermia tras varias horas de búsqueda.
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