El mejor antídoto contra el estrés y la ansiedad y que está al alcance de todos/ Por Romina Atencio

El estilo de vida moderno ha generado un aumento significativo en los niveles de estrés y ansiedad. La sobrecarga de información, la hiperconectividad digital y la falta de descanso mental pueden provocar fatiga crónica, insomnio, irritabilidad y hasta problemas de salud física. Diversos estudios han demostrado que el exceso de estímulos y la falta de contacto con entornos naturales afectan negativamente nuestro bienestar emocional y mental.

Los beneficios de conectar con la naturaleza

Pasar tiempo en entornos naturales es una de las formas más efectivas de reducir el estrés y la ansiedad. Algunos de los beneficios más importantes incluyen:

1.- Reducción del estrés: estar en la naturaleza disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés,

promoviendo una sensación de calma y bienestar.

2.- Mejora de la salud mental: la exposición a paisajes naturales ayuda a reducir los pensamientos negativos y mejora el estado de ánimo.

3.- Mayor claridad mental: alejarnos de la rutina nos permite tomar perspectiva, reflexionar y encontrar soluciones a problemas desde un enfoque más sereno.

4.- Beneficios físicos: actividades como caminar por el bosque, respirar aire puro o practicar yoga al aire libre contribuyen a mejorar la presión arterial, la respiración y la función cardiovascular.

5.- Reconexión con uno mismo: la naturaleza nos invita a un estado de introspección, ayudándonos a conectarnos con nuestras emociones y necesidades más profundas.

Retiros de reconexión: respiro en tiempos acelerados

No son una moda. Son una necesidad de aire en nuestra rutina. En respuesta a la necesidad de desconexión, han surgido los retiros de reconexión con la naturaleza. Estos espacios ofrecen una oportunidad única para alejarnos del ruido cotidiano y sumergirnos en una experiencia de paz y equilibrio. Algunos de los aspectos clave de estos retiros incluyen:

-Desintoxicación digital: al dejar de lado la tecnología, podemos estar más presentes y disfrutar del momento sin distracciones.

-Prácticas de bienestar: yoga, meditación, caminatas conscientes y ejercicios de respiración ayudan a relajar la mente y el cuerpo.

-Alimentación saludable: muchos de estos retiros incluyen dietas equilibradas y conscientes que favorecen el bienestar físico y mental.

-Conexión con la comunidad: compartir experiencias con personas que buscan lo mismo refuerza el sentido de apoyo y pertenencia.

Un llamado a reconectar con la esencia

No es necesario esperar a estar agotados para hacer un alto en el camino. Dedicar tiempo a desconectarnos de la rutina y sumergirnos en la naturaleza puede transformar nuestra vida de manera profunda. Un paseo por el bosque, un retiro en la montaña o simplemente un momento en silencio al aire libre pueden marcar la diferencia en nuestra salud mental y emocional.

En un mundo que nos exige rapidez y productividad constante, regalarse un momento de calma y conexión con la naturaleza es un acto de amor propio. Así que, la próxima vez que sientas el peso del estrés, recuerda que la mejor medicina está ahí afuera, esperando a que simplemente te atrevas a

incorporar al menos una vez al año, este tipo de prácticas. Te quiero invitar personalmente a un retiro de desconexión y sanación profunda en las sierras de San Luis. Me acompañarán en esa ocasión, terapeutas que ya he entrevistado en este espacio, y que van a estar acompañándote en este viaje. Si querés sumarte, mandame un mensaje al 11-6016- 5378 y pedime más información. No te pierdas esta oportunidad única de compartir juntos los días de carnaval. ¡Te espero! Romi.i