Jairo emocionó a miles de fieles con un show en la previa de la misa del Papa en Córdoba

El cantante interpretó canciones religiosas y clásicos del folklore en la Fábrica Argentina de Aviones. Estuvo acompañado por su hijo y cerró su presentación con el “Ave María”.
La música fue una de las protagonistas de la previa de la misa que el Papa León XIV encabezó en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba. En medio de la multitud de peregrinos que aguardaba la llegada del Sumo Pontífice, el cantante Jairo ofreció un espectáculo que combinó canciones religiosas, folklore y clásicos de la música popular argentina.
El artista, oriundo de Cruz del Eje, subió al escenario cerca de las 8:15, acompañado por su hijo Yaco González en percusión y Matías Martino en piano. Frente a miles de personas que habían pasado la noche en el predio para participar de la ceremonia, presentó un repertorio pensado para acompañar la espera y el clima de emoción que se vivía en el lugar.
La apertura fue con “El Credo”, una canción del cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy, perteneciente a la reconocida Misa Campesina Nicaragüense, estrenada en 1977. La interpretación marcó el inicio de una presentación que tuvo a la fe como uno de sus ejes centrales.
Luego, Jairo continuó con “Los peregrinos”, una composición propia, y sumó otras canciones como “Carpintería José”, “Milonga del trovador”, de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, “Piedra y Camino”, de Atahualpa Yupanqui, y “Oración del remanso”, de Jorge Fandermole. De esta manera, combinó expresiones religiosas con obras representativas del folklore y la cultura popular.
Cerca de las 8:40, el cantante hizo una pausa para dirigirse a los presentes y los invitó a participar de una interpretación colectiva. “Es una gran felicidad estar con el Papa, una canción de esperanza, conocen la letra, les pido que la cantemos todos”, expresó antes de comenzar con “Zamba de mi esperanza”.
La propuesta tuvo una respuesta inmediata de los peregrinos, que acompañaron la canción con sus voces y palmas. Familias, jóvenes y grupos parroquiales se sumaron al momento, en una escena que transformó la espera en una celebración compartida.
El cierre llegó pocos minutos antes de las 9, cuando Jairo interpretó el “Ave María” acompañado por el piano. La presentación coincidió con el sobrevuelo del avión del papa León XIV sobre el predio y se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la mañana, mientras los fieles aguardaban el comienzo de la misa.
El espectáculo se desarrolló en el marco de una vigilia multitudinaria que convocó a personas de distintas provincias. Durante la noche hubo espacios de oración, actividades pastorales y propuestas musicales para acompañar a quienes eligieron permanecer en FAdeA hasta la llegada del Pontífice.
Además, la jornada estuvo precedida por un espectáculo de drones que iluminó el cielo con el mensaje “Nadie sobra”, una frase que fue observada por los miles de asistentes. Así, entre la música, la oración y la expectativa, Córdoba vivió una vigilia marcada por la emoción y la esperanza.
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