Jairo emocionó a miles de fieles con un show en la previa de la misa del Papa en Córdoba

Cerca de las 8:40, el cantante hizo una pausa para dirigirse a los presentes y los invitó a participar de una interpretación colectiva. “Es una gran felicidad estar con el Papa, una canción de esperanza, conocen la letra, les pido que la cantemos todos”, expresó antes de comenzar con “Zamba de mi esperanza”.

La propuesta tuvo una respuesta inmediata de los peregrinos, que acompañaron la canción con sus voces y palmas. Familias, jóvenes y grupos parroquiales se sumaron al momento, en una escena que transformó la espera en una celebración compartida.

El cierre llegó pocos minutos antes de las 9, cuando Jairo interpretó el “Ave María” acompañado por el piano. La presentación coincidió con el sobrevuelo del avión del papa León XIV sobre el predio y se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la mañana, mientras los fieles aguardaban el comienzo de la misa.

El espectáculo se desarrolló en el marco de una vigilia multitudinaria que convocó a personas de distintas provincias. Durante la noche hubo espacios de oración, actividades pastorales y propuestas musicales para acompañar a quienes eligieron permanecer en FAdeA hasta la llegada del Pontífice.

Además, la jornada estuvo precedida por un espectáculo de drones que iluminó el cielo con el mensaje “Nadie sobra”, una frase que fue observada por los miles de asistentes. Así, entre la música, la oración y la expectativa, Córdoba vivió una vigilia marcada por la emoción y la esperanza.