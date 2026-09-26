El Parque Olímpico suma un hotel y un centro médico

La clínica de rehabilitación fue construida por la Ciudad y concesionada por cinco años a MS Rivadavia. Está destinada no solamente a deportistas de alto rendimiento, sino también a adultos mayores, personas con obesidad, diabetes, hipertensión o riesgo cardiovascular y quienes comienzan a realizar actividad física.

Las instalaciones en VIlla Soldati

El establecimiento dispone de consultorios multidisciplinarios, controles preventivos de riesgo cardiovascular, diagnóstico por imágenes para evaluar lesiones y sectores de kinesiología, rehabilitación y gimnasio especializado. Uno de sus puntos diferenciales es un laboratorio genético enfocado en la detección de predisposiciones vinculadas con lesiones de tejidos blandos, con el objetivo de diseñar estrategias personalizadas de prevención y recuperación.

A pocos metros comenzó a funcionar también el hotel LM Villa Olímpica, concesionado por cinco años a Trans-Box. Cuenta con 102 habitaciones, de las cuales 24 están adaptadas para personas con discapacidad. La cantidad y distribución de las habitaciones coincide con el proyecto original del edificio, concebido como residencia para deportistas y con capacidad potencial para más de 300 huéspedes.

La prioridad es el Sur porteño

El establecimiento apunta a recibir delegaciones deportivas, pero también a captar visitantes que concurran a actividades en otros puntos del sur, como el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, el Parque de la Ciudad o el estadio Mary Terán de Weiss. En estos días, además, hospeda a participantes del Mundial de Powerchair Football.

“La inversión en el sur es nuestra prioridad. Y el Parque Olímpico es lo mejor que hay en la Argentina para el deporte de alto rendimiento”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante una recorrida por las nuevas instalaciones. Según destacó, el esquema permitió combinar recursos estatales con inversiones empresariales destinadas a incorporar servicios y tecnología.

Macri estuvo acompañado por el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes; el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sur, Marcelo Di Mario, y Delfina Veljanovich, integrante de la Selección argentina de patinaje artístico.

La apuesta deportiva tiene como horizonte también 2027, año para el que Buenos Aires fue elegida Capital Mundial del Deporte, una distinción que la administración porteña busca aprovechar para profundizar el vínculo con federaciones y atraer competencias.

Pero el proyecto para el sur excede al Parque Olímpico. Uno de los principales frentes es la revitalización del Parque de la Ciudad, donde durante los últimos meses se incorporaron espacios recreativos y propuestas para recuperar el predio como punto de encuentro para los vecinos.

Autódromo

Otro de los proyectos centrales es la remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, cuyas obras, según la información oficial suministrada, superan el 60% de avance. El regreso del MotoGP a Buenos Aires está previsto para abril del año próximo y la intención es que la competencia estrene el circuito renovado. En paralelo, la Ciudad mantiene entre sus aspiraciones recuperar en el futuro la presencia de la Fórmula 1.

La transformación también busca extenderse hacia la actividad comercial y el entretenimiento. En Villa Lugano abrió el primer gran complejo de cines dentro de Factory Parque Brown, sobre la avenida Fernández de la Cruz, mientras que el Barrio Olímpico continúa sumando infraestructura.

En esa zona están en marcha nuevos edificios que incorporarán alrededor de 1.000 departamentos. El desarrollo se apoya en la transformación iniciada con los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018, cuando la Villa Olímpica dio origen a un nuevo sector residencial y dejó infraestructura destinada posteriormente a viviendas y espacios públicos.

Polo logístico

A esos proyectos se agrega la planificación de un Polo Logístico como complemento del Centro de Transferencia de Cargas. La estimación oficial es que el emprendimiento pueda generar alrededor de 2.000 puestos de trabajo.

Una expectativa similar está puesta en el Polo Farmacéutico. Actualmente cuenta con un laboratorio en funcionamiento, otros dos están en obra y existen cuatro proyectos que tramitan su radicación. De concretarse todos ellos, el complejo alcanzaría siete laboratorios y, según las proyecciones oficiales, podría sumar otros 2.000 empleos.

“Estamos haciendo que el Sur sea protagonista del desarrollo de la Ciudad. Cada nueva inversión, cada obra y cada proyecto que se pone en marcha genera actividad, empleo y oportunidades”, afirmó Di Mario.

La estrategia busca así articular proyectos que hasta ahora avanzaban en diferentes áreas bajo un mismo objetivo de desarrollo territorial. El Parque Olímpico aparece como una de las piezas principales: nacido como legado de los Juegos de 2018 y consolidado como centro deportivo, ahora comienza a incorporar salud, alojamiento y servicios.

Con las nuevas aperturas y los proyectos en marcha, la administración porteña apuesta a que ese proceso se extienda hacia Villa Soldati, Villa Lugano y el resto de la zona sur, combinando grandes eventos deportivos con viviendas, actividad productiva y nuevas inversiones. El desafío será que esa expansión se traduzca en mayor actividad económica, empleo e infraestructura para los vecinos de una de las áreas históricamente postergadas de la Ciudad.