Jorge Macri abrió la Feria Internacional de Turismo y dio anuncios del pago del impuesto ABL

Durante la apertura estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi; el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, Valentín Díaz Gilligan; el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, y el secretario General y Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo. Lombardi destacó que más de 70 países participan de la FIT y remarcó la apuesta porteña por el turismo, la conectividad y la reducción de impuestos.

Uno de los ejes de la presencia de Buenos Aires en la feria es el turismo deportivo. El stand porteño busca mostrar la proyección internacional de la Ciudad como sede de grandes eventos, con el regreso del MotoGP al Autódromo Oscar y Juan Gálvez después de 28 años y la estrategia para impulsar también el retorno de la Fórmula 1.

El espacio ofrece una experiencia inmersiva para profesionales y visitantes, con boxes equipados con simuladores de MotoGP y un recorrido virtual por la pista al comando de un auto de Fórmula 1. La competencia de motociclismo regresará a la Ciudad el año próximo, cuando entre el 9 y el 11 de abril se dispute la cuarta fecha de la temporada en el renovado autódromo porteño.

Organizada por el Ente de Turismo de la Ciudad junto a ONU Turismo, la FIT abordará el impacto económico del sector, los modelos de negocio vinculados con la infraestructura y las nuevas tendencias. También participarán representantes de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Dorna Sports, el Atlético de Madrid, el ATP de Buenos Aires y figuras del deporte internacional. Además, habrá debates sobre accesibilidad turística, capacitación, inclusión cultural y oportunidades laborales.

La feria también contará con distintas propuestas para los visitantes, entre ellas una muestra de fileteado porteño a cargo de la artista Aixa Macarena Villalba, un espacio dedicado a la historia del Barrio Chino, el Kilómetro del Alfajor Argentino y Bacará Alfajor, que realizarán sorteos, y la presentación en vivo del DJ Festa Bros durante el cierre de las jornadas.