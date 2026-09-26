Jorge Macri abrió la Feria Internacional de Turismo y dio anuncios del pago del impuesto ABL

Durante la apertura de la FIT, Jorge Macri destacó el crecimiento del turismo internacional y anunció beneficios fiscales para impulsar la actividad.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que durante el primer semestre de 2027 los hoteles, restaurantes y librerías quedarán exentos del pago del ABL. El anuncio fue realizado durante la apertura de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que celebra su 30° aniversario en La Rural.
“En 2027, igual que este año, vamos a eximir del ABL durante el primer semestre a hoteles y restaurantes. También incluímos a las librerías. Y esta baja de impuestos, como el Presupuesto 2027, es una declaración de principios: menos carga para quien invierte. Menos carga para quien genera empleo”, afirmó Macri durante la inauguración, ante más de 1.100 representantes del sector turístico, autoridades, profesionales de otros países y diplomáticos.
El jefe de Gobierno destacó el impacto económico del turismo en Buenos Aires y señaló que cerca de 9 millones de turistas visitan la Ciudad cada año, generando más de 150 mil puestos de trabajo. Además, informó que entre enero y julio llegaron 1,6 millones de turistas internacionales, un 19% más que en el mismo período de 2025.
Macri también vinculó la reducción de impuestos con la política de gasto de su administración. “Estamos bajando impuestos para sectores estratégicos porque revisamos el gasto de manera permanente: dimos de baja 9.000 cargos administrativos, 359 gerencias y suspendimos contratos con 40 comedores fantasmas que le costaban a la Ciudad más de $16 mil millones al año”, sostuvo.
Durante la apertura estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi; el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, Valentín Díaz Gilligan; el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, y el secretario General y Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo. Lombardi destacó que más de 70 países participan de la FIT y remarcó la apuesta porteña por el turismo, la conectividad y la reducción de impuestos.
Uno de los ejes de la presencia de Buenos Aires en la feria es el turismo deportivo. El stand porteño busca mostrar la proyección internacional de la Ciudad como sede de grandes eventos, con el regreso del MotoGP al Autódromo Oscar y Juan Gálvez después de 28 años y la estrategia para impulsar también el retorno de la Fórmula 1.
El espacio ofrece una experiencia inmersiva para profesionales y visitantes, con boxes equipados con simuladores de MotoGP y un recorrido virtual por la pista al comando de un auto de Fórmula 1. La competencia de motociclismo regresará a la Ciudad el año próximo, cuando entre el 9 y el 11 de abril se dispute la cuarta fecha de la temporada en el renovado autódromo porteño.
Organizada por el Ente de Turismo de la Ciudad junto a ONU Turismo, la FIT abordará el impacto económico del sector, los modelos de negocio vinculados con la infraestructura y las nuevas tendencias. También participarán representantes de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Dorna Sports, el Atlético de Madrid, el ATP de Buenos Aires y figuras del deporte internacional. Además, habrá debates sobre accesibilidad turística, capacitación, inclusión cultural y oportunidades laborales.
La feria también contará con distintas propuestas para los visitantes, entre ellas una muestra de fileteado porteño a cargo de la artista Aixa Macarena Villalba, un espacio dedicado a la historia del Barrio Chino, el Kilómetro del Alfajor Argentino y Bacará Alfajor, que realizarán sorteos, y la presentación en vivo del DJ Festa Bros durante el cierre de las jornadas.