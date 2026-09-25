Cortes programados y servicio reducido en los trenes este fin de semana

De esta manera, ninguno de los tres ramales eléctricos de la línea Mitre llegará a Retiro durante el fin de semana.

Las modificaciones fueron programadas para avanzar con trabajos que requieren períodos de intervención superiores a los disponibles durante las habituales ventanas nocturnas sin servicio.

En el ramal Tigre, las tareas se concentrarán en San Isidro y Olivos, donde se renovarán aparatos de vía (ADV), dispositivos fundamentales que permiten que los trenes pasen de una vía a otra.

Cerca de la estación San Isidro se trabajará sobre el aparato situado entre Sáenz Peña y Alem, mientras que en Olivos la intervención se realizará sobre el mecanismo ubicado entre Villate y Corrientes.

Las obras forman parte de la renovación integral del ramal Tigre, que ya presenta un avance superior al 80% y se desarrolla en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

Hasta el momento fueron renovados más de 35 kilómetros de vías y 38 de los 47 kilómetros de tercer riel, además de 13 cuadros de estaciones, 24 pasos a nivel, 39 puentes y alcantarillas y dos aparatos de vía.

El tren Sarmiento tendrá un recorrido reducido el domingo

La línea Sarmiento, en tanto, tendrá modificaciones durante el domingo 27 de septiembre, cuando el ramal Once-Moreno funcionará únicamente entre Once y Castelar.

Por lo tanto, durante esa jornada no habrá servicio ferroviario entre Castelar y Moreno, debido a trabajos vinculados con la renovación integral del sistema de señalamiento.

La intervención contempla el recambio de cableado de señalamiento y circuitos de vía entre Merlo y San Antonio de Padua, por lo que las formaciones no podrán circular por ese sector mientras se desarrollen las tareas.

Los trabajos también se encuentran incluidos dentro de la Emergencia Ferroviaria y apuntan a renovar completamente los componentes del sistema de señalización utilizados en ese tramo.

El cronograma previsto establece que el lunes 28 de septiembre el Sarmiento retomará su recorrido y frecuencias habituales, una vez concluidas las tareas programadas.

Sin embargo, las intervenciones están sujetas a las condiciones climáticas, por lo que podrían ser suspendidas o reprogramadas en caso de que el tiempo impida desarrollar los trabajos con normalidad.

El esquema de funcionamiento de los trenes del AMBA para el fin de semana será el siguiente: