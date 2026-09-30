Empleadas domésticas: cuánto se pagará la hora de limpieza en octubre 2026

El servicio doméstico tendrá un aumento del 1,7% y parte de una asignación no remunerativa se incorporará al salario básico.
En octubre comenzará a aplicarse el tercer ajuste salarial establecido por la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, por lo que el personal de servicio doméstico tendrá un incremento del 1,7% sobre los salarios básicos vigentes durante septiembre.
Además de la suba, el nuevo esquema modifica la composición del salario básico. Desde octubre se incorporará el 50% de la asignación no remunerativa abonada en agosto, cuyo monto había oscilado entre $8.000 y $20.000 según la cantidad de horas trabajadas por semana.
Para el personal de tareas generales, que incluye limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y preparación de comidas, la hora tendrá un valor de $4.064,08 con retiro y $4.337,53 sin retiro. En caso de cobrar una remuneración mensual, los haberes serán de $498.582,06 y $548.429,23, respectivamente.
En la categoría de asistencia y cuidado de personas, la hora quedará en $4.337,53 para quienes trabajan con retiro y en $4.801,52 para quienes residen en el domicilio donde prestan tareas. Los salarios mensuales serán de $548.429,23 y $605.050, respectivamente.
Los caseros tendrán una remuneración de $4.337,53 por hora o $548.429,23 mensuales. Esta categoría contempla únicamente la modalidad sin retiro y comprende a quienes realizan tareas de cuidado y conservación general de la vivienda en la que residen por su relación laboral.
Para el personal que realiza tareas específicas, como cocineros contratados exclusivamente para esa función y trabajadores con conocimientos particulares, el piso será de $4.580,80 por hora con retiro y $4.973,38 sin retiro. Los salarios mensuales alcanzarán los $560.776,33 y $618.187,89, según la modalidad.
Los supervisores tendrán los valores más altos de la escala. Quienes organizan y controlan el trabajo de dos o más personas cobrarán $4.805,82 por hora con retiro y $5.215,59 sin retiro, mientras que las remuneraciones mensuales serán de $599.514,52 y $661.702,46.
La resolución establece además que, cuando un trabajador desempeñe funciones correspondientes a distintas categorías, deberá aplicarse la escala de aquella actividad que realice de manera habitual y que tenga carácter principal.
En cuanto a la modalidad de pago, los empleadores deben depositar los salarios en una cuenta sueldo a nombre del trabajador, salvo que este solicite cobrar en efectivo. Para quienes perciben una remuneración mensual, el pago debe realizarse hasta el cuarto día hábil posterior al cierre de cada mes. En los trabajos por día o por hora, corresponde abonar al finalizar cada jornada o cada semana, según lo acordado.
Las horas extra tienen un recargo del 50% durante los días laborables y del 100% para las tareas realizadas los sábados después de las 13, domingos y feriados. A su vez, quienes trabajan en zonas desfavorables reciben un adicional del 31% de la remuneración declarada, mientras que la antigüedad suma un 1% por cada año de servicio con el mismo empleador. Este último concepto considera únicamente el tiempo trabajado dentro de esa relación laboral.
Con retiro: $4.805,82 por hora.
Sin retiro: $5.215,59 por hora.
Con retiro: $4.580,80 por hora.
Sin retiro: $4.973,38 por hora.
Sin retiro: $4.337,53 por hora.
Con retiro: $4.337,53 por hora.
Sin retiro: $4.801,52 por hora.
Con retiro: $4.064,08 por hora.
Sin retiro: $4.337,53 por hora.