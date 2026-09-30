Empleadas domésticas: cuánto se pagará la hora de limpieza en octubre 2026

Los caseros tendrán una remuneración de $4.337,53 por hora o $548.429,23 mensuales. Esta categoría contempla únicamente la modalidad sin retiro y comprende a quienes realizan tareas de cuidado y conservación general de la vivienda en la que residen por su relación laboral.

Para el personal que realiza tareas específicas, como cocineros contratados exclusivamente para esa función y trabajadores con conocimientos particulares, el piso será de $4.580,80 por hora con retiro y $4.973,38 sin retiro. Los salarios mensuales alcanzarán los $560.776,33 y $618.187,89, según la modalidad.

Los supervisores tendrán los valores más altos de la escala. Quienes organizan y controlan el trabajo de dos o más personas cobrarán $4.805,82 por hora con retiro y $5.215,59 sin retiro, mientras que las remuneraciones mensuales serán de $599.514,52 y $661.702,46.

La resolución establece además que, cuando un trabajador desempeñe funciones correspondientes a distintas categorías, deberá aplicarse la escala de aquella actividad que realice de manera habitual y que tenga carácter principal.

En cuanto a la modalidad de pago, los empleadores deben depositar los salarios en una cuenta sueldo a nombre del trabajador, salvo que este solicite cobrar en efectivo. Para quienes perciben una remuneración mensual, el pago debe realizarse hasta el cuarto día hábil posterior al cierre de cada mes. En los trabajos por día o por hora, corresponde abonar al finalizar cada jornada o cada semana, según lo acordado.

Las horas extra tienen un recargo del 50% durante los días laborables y del 100% para las tareas realizadas los sábados después de las 13, domingos y feriados. A su vez, quienes trabajan en zonas desfavorables reciben un adicional del 31% de la remuneración declarada, mientras que la antigüedad suma un 1% por cada año de servicio con el mismo empleador. Este último concepto considera únicamente el tiempo trabajado dentro de esa relación laboral.

Cómo queda cada categoría

Supervisor/a

Con retiro: $4.805,82 por hora.

Sin retiro: $5.215,59 por hora.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.580,80 por hora.

Sin retiro: $4.973,38 por hora.

Caseros

Sin retiro: $4.337,53 por hora.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $4.337,53 por hora.

Sin retiro: $4.801,52 por hora.

Personal para tareas generales

Con retiro: $4.064,08 por hora.

Sin retiro: $4.337,53 por hora.