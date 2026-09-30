Un pitbull atacó a una jubilada de 82 años y los vecinos tuvieron que apuñalarlo para detenerlo

El pitbull ya había atacado a otra persona en 2024

El caso generó preocupación entre los vecinos porque no sería el primer ataque protagonizado por el mismo perro. Según medios locales, en mayo de 2024 el animal había atacado a una mujer de 60 años y también había mordido a su propio dueño.

Tras aquel episodio, el pitbull quedó judicializado y posteriormente la Justicia dispuso que fuera restituido a sus propietarios. Más de dos años después, volvió a protagonizar un ataque, esta vez contra la jubilada de 82 años.

Las circunstancias en las que el animal salió de la vivienda y se produjo la agresión son ahora materia de investigación.