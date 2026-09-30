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Un pitbull atacó a una jubilada de 82 años y los vecinos tuvieron que apuñalarlo para detenerlo

La mujer sufrió una fractura de fémur y graves heridas en las piernas. El perro había protagonizado otro ataque en 2024 y había sido restituido a sus dueños tras quedar judicializado.

Una mujer de 82 años fue atacada por un perro pitbull en el barrio Lomas Sur de Villa Allende, Córdoba, y terminó internada con una fractura de fémur y heridas compatibles con mordeduras. El animal habría escapado de una vivienda y atacó a la jubilada hasta que varios vecinos intervinieron para intentar detenerlo.

La jubilada de 82 años sufrió una fractura de fémur y heridas en las piernas tras el ataque del pitbull en Villa Allende.

La jubilada de 82 años sufrió una fractura de fémur y heridas en las piernas tras el ataque del pitbull en Villa Allende.

El violento episodio ocurrió este martes en una vivienda de la calle Barcelona al 1700. Cuando llegó la Policía, encontró a la mujer tendida en el suelo y con lesiones en una de sus piernas. Personal de emergencias la asistió y luego la trasladó al Hospital de Unquillo, donde quedó bajo atención médica.

Para lograr que el perro soltara a la víctima, los vecinos utilizaron un arma blanca y le provocaron varias heridas. Cuando llegaron los efectivos, el animal ya se encontraba sin vida y presentaba cortes en distintas partes del cuerpo.

Durante el procedimiento también fue asistida otra mujer, de 72 años, que tenía una herida cortante en una de sus manos y fue trasladada para recibir atención médica.

El pitbull ya había atacado a otra persona en 2024

El caso generó preocupación entre los vecinos porque no sería el primer ataque protagonizado por el mismo perro. Según medios locales, en mayo de 2024 el animal había atacado a una mujer de 60 años y también había mordido a su propio dueño.

Tras aquel episodio, el pitbull quedó judicializado y posteriormente la Justicia dispuso que fuera restituido a sus propietarios. Más de dos años después, volvió a protagonizar un ataque, esta vez contra la jubilada de 82 años.

Las circunstancias en las que el animal salió de la vivienda y se produjo la agresión son ahora materia de investigación.

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