Uno de los aspectos destacados de esta nueva publicación es el reconocimiento otorgado por muchas de las provincias y municipios que forman parte de su recorrido, que han declarado a la Guía de la Ruta 3 de Interés Turístico, reconociendo su aporte a la promoción y difusión de los destinos y atractivos que se encuentran a lo largo de este histórico corredor.

Durante el encuentro, el presidente del ACA, César Carman, destacó la importancia de que una institución con más de 120 años de trayectoria continúe acompañando a los argentinos en sus viajes y promoviendo el conocimiento del territorio nacional.

“Desde el ACA queremos seguir siendo parte de la experiencia de quienes recorren nuestro país. Esta guía recupera una tradición histórica de nuestra institución y, al mismo tiempo, la proyecta hacia una nueva etapa, poniendo en valor cada destino y cada comunidad que forma parte de este gran corredor federal”.

Por su parte, Marcela Vega, en representación del área de Cartografía del ACA, puso en valor el trabajo técnico realizado para la elaboración de la publicación, en coordinación con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, y las provincias y municipios vinculadas por la ruta 3, como así también la importancia de contar con información actualizada para quienes la recorren.

La presentación en la FIT también permitió reafirmar el vínculo del ACA, las provincias y los distintos actores vinculados al turismo, fortaleciendo una mirada federal sobre la movilidad y el desarrollo turístico.

Con esta nueva publicación, el Automóvil Club Argentino continúa recuperando y actualizando una de sus tradiciones más reconocidas: acompañar a quienes recorren la Argentina y brindarles información para descubrir sus caminos, sus paisajes y sus destinos.

La Ruta 3 vuelve a estar en el mapa del ACA. Y esta vez, para invitar a todos a recorrerla.