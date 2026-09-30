La publicación recorre uno de los grandes corredores turísticos de la Argentina y cuenta con el reconocimiento de muchas de las provincias y municipios que atraviesa.
En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), el Automóvil Club Argentino (ACA) presentó oficialmente la nueva Guía de la Ruta 3, una publicación que pone en valor uno de los principales corredores viales y turísticos de la Argentina y que acompaña a quienes recorren el país de norte a sur.
El lanzamiento contó con la presencia del Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de Nación Daniel Scioli, el presidente del ACA, César Carman, y Marcela Vega, en representación del área de Cartografía, integrante del Departamento de Movilidad Operativa, de la Gerencia de Servicios al Socio del Automóvil Club Argentino, junto a representantes de la prensa, autoridades y referentes de las provincias y de los municipios vinculadas al recorrido de la Ruta 3.
La presentación permitió destacar el trabajo realizado por el ACA para recuperar y actualizar el espíritu de sus históricas guías de ruta, incorporando nuevos contenidos y herramientas para quienes eligen recorrer la Argentina por sus caminos.
La Guía de la Ruta 3 propone un recorrido que atraviesa 2 regiones turísticas del país, Buenos aires y Patagonia, poniendo en valor sus paisajes, localidades, atractivos turísticos, patrimonio y propuestas culturales, y se presenta como una herramienta de consulta para turistas, viajeros y automovilistas.
Uno de los aspectos destacados de esta nueva publicación es el reconocimiento otorgado por muchas de las provincias y municipios que forman parte de su recorrido, que han declarado a la Guía de la Ruta 3 de Interés Turístico, reconociendo su aporte a la promoción y difusión de los destinos y atractivos que se encuentran a lo largo de este histórico corredor.
Durante el encuentro, el presidente del ACA, César Carman, destacó la importancia de que una institución con más de 120 años de trayectoria continúe acompañando a los argentinos en sus viajes y promoviendo el conocimiento del territorio nacional.
“Desde el ACA queremos seguir siendo parte de la experiencia de quienes recorren nuestro país. Esta guía recupera una tradición histórica de nuestra institución y, al mismo tiempo, la proyecta hacia una nueva etapa, poniendo en valor cada destino y cada comunidad que forma parte de este gran corredor federal”.
Por su parte, Marcela Vega, en representación del área de Cartografía del ACA, puso en valor el trabajo técnico realizado para la elaboración de la publicación, en coordinación con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, y las provincias y municipios vinculadas por la ruta 3, como así también la importancia de contar con información actualizada para quienes la recorren.
La presentación en la FIT también permitió reafirmar el vínculo del ACA, las provincias y los distintos actores vinculados al turismo, fortaleciendo una mirada federal sobre la movilidad y el desarrollo turístico.
Con esta nueva publicación, el Automóvil Club Argentino continúa recuperando y actualizando una de sus tradiciones más reconocidas: acompañar a quienes recorren la Argentina y brindarles información para descubrir sus caminos, sus paisajes y sus destinos.
La Ruta 3 vuelve a estar en el mapa del ACA. Y esta vez, para invitar a todos a recorrerla.