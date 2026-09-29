Peregrinación a Luján: cuándo es y cuántos kilómetros recorrerán los fieles

Se desarrollará bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, y tendrá lugar en la previa a la visita del Papa León XIV a la Argentina.
A casi un mes para la llegada del Papa León XIV a la Argentina, miles de fieles se preparan para participar de una de las movilizaciones de fe más populares del país. La 52ª edición de la Peregrinación Juvenil a Luján convocará a una multitud de devotos que recorrerá el camino hasta la Basílica para renovar promesas, realizar pedidos y agradecer a la Virgen.
El tradicional acontecimiento no sólo representa una expresión de fe, sino que también requiere un importante operativo de movilidad y asistencia a lo largo de los 60 kilómetros que separan Liniers de la Basílica. La convocatoria es abierta y gratuita, sin inscripción previa, por lo que cada persona puede sumarse cualquier tramo del recorrido, de acuerdo con sus posibilidades físicas.
La 52ª edición de la Peregrinación Juvenil a Luján se desarrollará durante el fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026. La salida oficial de la imagen de la Virgen está prevista para el sábado, a las 10, desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Liniers.
Bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, los peregrinos recorrerán unos 60 kilómetros hasta llegar a la Basílica. Los organizadores recomiendan realizar la caminata acompañados por familiares, amigos o grupos parroquiales.
El momento central de la peregrinación será el domingo, a las 7, cuando se celebrará la Misa Central en el altar levantado frente a la Basílica de Luján. La ceremonia será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y marcará el cierre oficial de la llegada de las multitudinarias columnas de peregrinos.
Como antesala de ese acto principal, el propio monseñor García Cuerva presidirá la misa arquidiocesana prevista para el sábado 3 a las 23:30. La celebración fue programada especialmente para acompañar a los caminantes durante el tramo nocturno de la peregrinación.
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