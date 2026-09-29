Peregrinación a Luján: cuándo es y cuántos kilómetros recorrerán los fieles

El momento central de la peregrinación será el domingo, a las 7, cuando se celebrará la Misa Central en el altar levantado frente a la Basílica de Luján. La ceremonia será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y marcará el cierre oficial de la llegada de las multitudinarias columnas de peregrinos.

Como antesala de ese acto principal, el propio monseñor García Cuerva presidirá la misa arquidiocesana prevista para el sábado 3 a las 23:30. La celebración fue programada especialmente para acompañar a los caminantes durante el tramo nocturno de la peregrinación.