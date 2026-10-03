Analizan nuevas restricciones en las Islas Malvinas para los visitantes argentinos

La Asamblea Legislativa del archipiélago evalúa endurecer las condiciones. Ocurre luego de que un grupo de veteranos de guerra desplegara en el Cementerio de Darwin una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas".
La Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas analiza endurecer las condiciones de ingreso para los visitantes argentinos, luego de que un grupo de veteranos de guerra desplegara en el Cementerio de Darwin una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas". El episodio reavivó las tensiones en torno a la soberanía del archipiélago, en un contexto de cruces diplomáticos sobre la disputa.
Michael Goss, integrante de la Asamblea, confirmó que las autoridades estudian "las vías y los medios" para evitar que se repitan situaciones similares y consideró que "es necesario adoptar una postura más firme". De todas maneras, reconoció que cualquier iniciativa deberá ajustarse al marco legal vigente y admitió que, por ahora, no pueden prohibir directamente el ingreso de ciudadanos argentinos.
"En la comunidad se ha expresado con bastante claridad el deseo de impedir que los visitantes argentinos entren en las islas", afirmó Goss. Si bien manifestó que no se opone a esa posibilidad, aclaró que las autoridades deben prestar atención a las limitaciones jurídicas existentes: "Tenemos que ser realistas en cuanto a lo que permite la legislación y la situación legal del territorio, por lo que no podemos dar un giro de 180 grados e impedir directamente la entrada de personas en este momento".
El legislador cuestionó especialmente a quienes, según su interpretación, aprovechan sus visitas al archipiélago para realizar expresiones vinculadas con el reclamo argentino de soberanía. "Tenemos que asegurarnos de que no veamos cada vez más incidentes de personas que, entre comillas, 'visitan' las Islas Malvinas para promover una agenda política. Eso es inaceptable", expresó.
El episodio en Darwin que motivó la discusión estuvo relacionado con una bandera similar a la que fue exhibida durante el Mundial. El 15 de julio, tras la victoria de la Selección frente a Inglaterra 2 a 1 en las semifinales, un grupo de jugadores de la Scaloneta desplegó una bandera blanca con la leyenda "Las Malvinas son argentinas".
Luego, veteranos de guerra llevaron una bandera con la misma inscripción al cementerio donde descansan los restos de soldados caídos durante la guerra de 1982. La acción provocó cuestionamientos en las islas y volvió a poner en discusión las condiciones bajo las cuales pueden ingresar ciudadanos argentinos al territorio.
Hasta ahora, la Asamblea Legislativa no aprobó nuevas restricciones, ni detalló cuáles serían los instrumentos que evalúa implementar. Las declaraciones de Goss expusieron la tensión entre las demandas de un sector de la comunidad isleña, que pretende limitar o impedir el ingreso de visitantes argentinos, y las restricciones legales que condicionan una decisión de ese alcance.
Desde 1999, existe un esquema que permitió restablecer las visitas de ciudadanos argentinos a las islas, sujetas a los requisitos migratorios correspondientes. Cualquier modificación deberá contemplar las disposiciones aplicables y las condiciones jurídicas que regulan esos desplazamientos.