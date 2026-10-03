Analizan nuevas restricciones en las Islas Malvinas para los visitantes argentinos

El episodio en Darwin que motivó la discusión estuvo relacionado con una bandera similar a la que fue exhibida durante el Mundial. El 15 de julio, tras la victoria de la Selección frente a Inglaterra 2 a 1 en las semifinales, un grupo de jugadores de la Scaloneta desplegó una bandera blanca con la leyenda "Las Malvinas son argentinas".

El Cementerio de Darwin alberga las tumbas de soldados argentinos muertos durante la guerra de 1982.

Luego, veteranos de guerra llevaron una bandera con la misma inscripción al cementerio donde descansan los restos de soldados caídos durante la guerra de 1982. La acción provocó cuestionamientos en las islas y volvió a poner en discusión las condiciones bajo las cuales pueden ingresar ciudadanos argentinos al territorio.

Hasta ahora, la Asamblea Legislativa no aprobó nuevas restricciones, ni detalló cuáles serían los instrumentos que evalúa implementar. Las declaraciones de Goss expusieron la tensión entre las demandas de un sector de la comunidad isleña, que pretende limitar o impedir el ingreso de visitantes argentinos, y las restricciones legales que condicionan una decisión de ese alcance.

Desde 1999, existe un esquema que permitió restablecer las visitas de ciudadanos argentinos a las islas, sujetas a los requisitos migratorios correspondientes. Cualquier modificación deberá contemplar las disposiciones aplicables y las condiciones jurídicas que regulan esos desplazamientos.