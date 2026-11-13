Outlook y otros servicios de Microsoft comenzaron a funcionar tras la caída mundial

Microsoft trabaja para recuperar Outlook, Teams y Copilot

Durante el incidente, la empresa explicó que sus especialistas estaban probando distintos procedimientos para identificar el origen de la falla y recuperar los servidores afectados. Microsoft optó por una restauración progresiva de la infraestructura para evitar que las intervenciones destinadas a solucionar el problema provocaran nuevas interrupciones.

En las actualizaciones que publicó en X, la compañía reconoció que algunos de los procedimientos aplicados no estaban dando los resultados esperados. Sin embargo, en sus comunicaciones posteriores informó sobre una estabilización inicial y mejoras en el rendimiento de los sistemas.

Los reportes de usuarios que volvieron a recibir correos electrónicos representaron una primera señal de recuperación. De todos modos, Microsoft todavía debía completar las tareas de restauración y comprobar que Outlook, Teams, Copilot y el resto de sus servicios funcionaran con normalidad en todos los países afectados.

La Caida mundial de los servicios de Microsoft

Una caída mundial de los servicios de Microsoft afecta desde el jueves a millones de usuarios, empresas y organismos gubernamentales de distintas partes del mundo. La interrupción, que también alcanzó a la Argentina, provocó inconvenientes para ingresar a las cuentas de Outlook, enviar y recibir correos electrónicos y utilizar distintas herramientas de Microsoft 365. Según los datos recopilados por Downdetector, los reportes de fallas se extendieron a 74 países y territorios, con miles de reclamos en pocos minutos.

El problema no se limitó al correo electrónico. Entre las plataformas afectadas también se encuentran Teams, OneDrive, SharePoint, Copilot, OneNote, Microsoft To Do y Defender XDR, además de otras aplicaciones y servicios corporativos. De acuerdo con los registros de Downdetector, las notificaciones sobre cinco servicios principales llegaron a rozar los 19.650 reportes por minuto durante el pico de la interrupción. Microsoft 365 cuenta con más de 430 millones de usuarios, según información publicada por la propia compañía.

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La empresa explicó que el inconveniente está relacionado con problemas en parte de su infraestructura de servidores, que dejaron de funcionar de manera inesperada y provocaron una sobrecarga en los equipos que continuaron operativos. El aumento del tráfico terminó generando nuevos errores de conectividad y dificultades para recuperar los sistemas afectados. Un portavoz de Microsoft precisó que los inconvenientes se concentraban principalmente en Exchange Online, el servicio que administra los buzones de correo electrónico de Microsoft 365.

En cuanto a las tareas para solucionar la falla, Microsoft reconoció inicialmente que las medidas implementadas no estaban dando los resultados esperados. La compañía intentó redistribuir el tráfico entre sus servidores y puso en marcha mecanismos automatizados para identificar y reiniciar aquellos equipos que no respondían. Sin embargo, algunos servidores volvían a presentar inconvenientes cuando recibían nuevamente el volumen habitual de conexiones. En sus últimas comunicaciones, la empresa informó resultados positivos en la estabilidad y una recuperación gradual, aunque aclaró que todavía no había alcanzado los niveles normales de funcionamiento.

El impacto de la caída de Microsoft en gobiernos y empresas

Las consecuencias de la interrupción también llegaron a organismos estatales, tribunales y empresas de distintos países. En Australia, la Policía Federal y la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad reportaron afectaciones, mientras que distintos gobiernos regionales tuvieron problemas con sus sistemas. En Singapur, la Agencia de Tecnología Gubernamental confirmó que los correos electrónicos oficiales estaban fuera de servicio y que trabajaba junto con Microsoft para restablecerlos. En Filipinas, la Corte Suprema informó inconvenientes en las operaciones del Poder Judicial.

En Japón, las autoridades reconocieron que la falla había alcanzado la infraestructura informática del Gobierno y dispusieron canales alternativos de comunicación, entre ellos los teléfonos. También hubo dificultades en el sector aerocomercial: Air India redirigió temporalmente sus servicios de correo electrónico, mientras que IndiGo informó problemas en sus sistemas de atención al cliente. Las compañías aclararon que sus operaciones de vuelo no habían sufrido alteraciones. En Estados Unidos, la empresa Workhorse Group debió postergar una conferencia telefónica prevista para presentar sus resultados trimestrales.

El episodio también repercutió en otras compañías tecnológicas que utilizan herramientas de Microsoft para conectar sus plataformas. OpenAI y Anthropic informaron dificultades para comunicarse con algunos servicios de Microsoft 365, lo que afectó determinadas funciones de sus herramientas de inteligencia artificial. Por otra parte, el ministro del Interior australiano, Tony Burke, señaló que había conversado con representantes de la empresa y con autoridades de ciberseguridad. Según explicó, Microsoft comparó el episodio con el apagón informático de CrowdStrike de 2024, aunque esa referencia no constituye una confirmación sobre el origen técnico de la falla.

Qué dijo Microsoft sobre la recuperación de Outlook

En su última actualización, difundida durante la mañana de este viernes, Microsoft indicó que las tareas de recuperación avanzaban por etapas en las regiones afectadas, pero que el estado de los servicios todavía era variable. Para las cuentas personales de Microsoft 365, advirtió que podían persistir problemas en Outlook.com, OneDrive, OneNote, Teams, Microsoft To Do y las aplicaciones web. En el caso de los clientes corporativos, señaló que las funciones vinculadas con Exchange Online y los servicios de correo electrónico continuaban experimentando dificultades, mientras que otras herramientas que no dependen de esa infraestructura podían funcionar con normalidad.

La compañía también informó que mantenía activas las medidas de administración del tráfico y que estaba priorizando el procesamiento de los correos electrónicos acumulados durante la interrupción. Para preservar esos mensajes, amplió a 48 horas el tiempo de espera de los correos demorados. Además, aseguró que no tenía indicios de actividad maliciosa relacionada con el incidente y anticipó que publicará un informe técnico una vez finalizada la recuperación, con información sobre la causa raíz y las medidas que implementará para evitar nuevos episodios.