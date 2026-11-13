La UBA recaudó más de US$ 2,2 millones para el Hospital de Clínicas

El objetivo: incorporar tecnología al Hospital de Clínicas

La iniciativa nació a partir de la necesidad del Hospital de Clínicas de incorporar un sistema robótico para realizar cirugías complejas con mayor precisión, reducir posibles complicaciones y acortar los períodos de recuperación. Además, el equipamiento permitirá fortalecer la capacitación de los futuros profesionales de la salud.

“Es el robot con el que hoy se enseña a operar en las principales universidades del mundo. No nos resignamos a no poder comprarlo. Entonces dijimos: ‘Vamos a apelar a la voluntad de la sociedad en general’. Así nació la idea de la primera noche a beneficio de la universidad”, explicó el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

El funcionario resaltó que la respuesta de la comunidad superó las expectativas. En total, participaron 47 empresas, instituciones y organismos públicos, además de otros colaboradores que eligieron mantener el anonimato. También se recibieron aportes individuales de distintos montos.

La universidad anunció que durante diciembre pondrá en marcha la licitación para adquirir la plataforma quirúrgica.

“Superamos los 2,2 millones de dólares, más del millón y medio que hacía falta para el robot. Por eso también creemos que vamos a poder comprar un microscopio de última generación que hace falta para el hospital”, adelantó Yacobitti.

El destino del dinero que exceda el costo del robot se definirá una vez finalizados los controles y la contabilización de todas las donaciones.

Las necesidades del Hospital de Clínicas

El director general del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, destacó la importancia de lo conseguido y recordó las dificultades económicas que atravesó la institución en los últimos meses.

“Hasta hace unos meses estábamos pidiendo plata para comprar gasas e insumos descartables. Eso lo pudimos resolver porque conseguimos los fondos para el funcionamiento del hospital. Pero después dijimos: si queremos estar a la vanguardia de la medicina, tenemos que tener un robot. ¿Cómo hacemos para conseguir uno que vale dos millones de dólares en un hospital público universitario que no tiene presupuesto?”, planteó.

Melo explicó que la propuesta impulsada desde el rectorado tuvo una respuesta inmediata de distintos sectores de la sociedad. “La idea tuvo una repercusión increíble. Se lanzó y empezó a sumarse gente. Cuando el Hospital de Clínicas pide, la respuesta de la sociedad es altísima”, expresó.

De acuerdo con los datos difundidos por la UBA, el hospital atiende más de 365.000 consultas y lleva adelante más de 8.000 cirugías cada año. También participa en la formación de más de 1.500 profesionales de la salud.

La incorporación del sistema robótico permitirá mejorar las prestaciones médicas y ampliar las posibilidades de capacitación de quienes se forman en la institución.

Pese al resultado de la gala, el director advirtió que todavía existen dificultades vinculadas con los salarios del personal. Según indicó, se consiguieron recursos nacionales para afrontar los gastos operativos, incluidos medicamentos e insumos, pero continúa pendiente la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

“Los salarios están extremadamente atrasados. Ahí seguimos peleando”, sostuvo.

Durante el evento, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, resaltó el papel histórico de la institución en la educación argentina. “La UBA forma parte de la identidad de nuestro país. Aquí se formaron generaciones de argentinos y argentinas que pusieron de pie al país”, afirmó.

Por su parte, Melo consideró que el acceso al nuevo equipamiento permitirá ampliar las posibilidades de atención para la población. En ese sentido, sostuvo que la tecnología médica de primer nivel debe estar al alcance de todos y no solamente de quienes pueden pagarla.

Los objetos que se vendieron en la subasta

La subasta solidaria reunió artículos aportados por deportistas, músicos y artistas. Además de los guantes de Emiliano Martínez y la camiseta de Manu Ginóbili, ambos vendidos por 20 millones de pesos, se destacó una gorra autografiada por Franco Colapinto, que alcanzó los 8 millones.

También se remataron en conjunto tres camisetas de los campeones del mundo Cristian “Cuti” Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez, por un total de 15 millones de pesos.

La iniciativa tendrá una segunda etapa el jueves 19 de noviembre, cuando se realice una subasta virtual a través del sitio del Banco Ciudad. Entre los artículos disponibles habrá un parlante de Bizarrap, un chaleco de Duki, un sombrero y anteojos de Abel Pintos, una armónica de Ciro Martínez, un vinilo de Lali y obras de Milo Lockett y otros artistas.

También se ofrecerán camisetas de Boca y River, además de una casaca de la Selección Argentina utilizada por Néstor Craviotto en 1993.

Dirigentes de distintos espacios políticos participaron de la gala

La convocatoria también reunió a representantes de diferentes sectores políticos. Entre los asistentes estuvieron el exministro de Economía Sergio Massa y la senadora bonaerense Malena Galmarini; el diputado nacional Martín Lousteau; el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny; el exministro de Educación Esteban Bullrich; el subsecretario de Inteligencia de Estado, Diego Kravetz, y la exministra de Educación porteña Soledad Acuña, entre otros.

Massa destacó la importancia de que la sociedad civil acompañe a las universidades frente a las dificultades de financiamiento. “Frente al incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, es muy importante que las universidades tomen la iniciativa y que la sociedad civil se involucre”, afirmó.

Además, aclaró que la recaudación solidaria no reemplaza las obligaciones del Estado: “Esto no desobliga al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Es un pequeño parche frente al incumplimiento de una ley que tiene doble sanción en la Argentina y que no se está cumpliendo”.

Lousteau, por su parte, valoró el compromiso de quienes participaron de la iniciativa y consideró que muchos de ellos buscan retribuir lo que recibieron durante su formación en la universidad pública.

Consultado sobre la presencia de dirigentes del oficialismo nacional, Yacobitti señaló que había invitado personalmente a funcionarios de La Libertad Avanza. “Esta noche es de todos. No es una noche donde se le reclama algo al Gobierno nacional, sino donde todos los que quieren ayudar a la universidad pública pueden hacerlo”, explicó.

En la misma línea, remarcó que la universidad debe aspirar a ofrecer una educación y una formación de excelencia, para lo cual consideró fundamental invertir en tecnología.

Una propuesta que busca repetirse cada año

La primera edición de La Noche de la UBA fue pensada como el inicio de un evento solidario anual, en el que cada convocatoria tendrá un objetivo diferente. Durante la gala, los invitados pudieron votar qué sector de la universidad debería recibir los fondos de la próxima edición.

Una de las posibles beneficiarias podría ser el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, también dependiente de la UBA. Su directora general, Roxana del Águila, manifestó su deseo de que el próximo encuentro esté destinado a esa institución.

La médica destacó la convocatoria y reconoció que no esperaba una participación tan numerosa. Además, señaló que uno de los principales desafíos del instituto es reemplazar un acelerador lineal utilizado para los tratamientos de radioterapia. El equipo actualmente no funciona y su sustitución demandaría una inversión superior a los dos millones de dólares.

Mientras tanto, la universidad mantiene abiertas las vías de donación y la próxima subasta virtual permitirá incrementar los recursos reunidos. La UBA también se comprometió a informar en su página web los avances del proceso de adquisición del robot quirúrgico y la rendición de cuentas de los fondos obtenidos.