"Paro a la japonesa" en Aeroparque y Ezeiza: qué reclaman los trabajadores de la ANAC

Cómo será el paro y qué puede pasar con los vuelos

La jornada de protesta contempla dos modalidades. Mientras los trabajadores de control terrestre realizan verificaciones exhaustivas de documentación y procedimientos, el personal de las áreas administrativas de la ANAC lleva adelante una retención de tareas durante todo el día.

Desde ATE señalaron que el cumplimiento estricto de los protocolos podría provocar demoras en los controles, pero aclararon que la medida no implica una suspensión de vuelos. El impacto dependerá del desarrollo de las tareas en cada terminal y de los procedimientos que deban realizarse.

El sindicato también reclamó que los recursos propios de la ANAC, cuya recaudación aseguró que supera los $220.000 millones, sean destinados al funcionamiento del organismo y a una mejora de los salarios de sus trabajadores.

Las próximas medidas de fuerza de ATE-ANAC

El plan de lucha continuará la próxima semana. Según el cronograma difundido por el gremio, desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de noviembre habrá una retención de tareas en los servicios de extinción de incendios de todos los aeropuertos del país.

Además, ATE-ANAC anticipó que realizará presentaciones ante organismos internacionales vinculados con la actividad aeronáutica, entre ellos la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

En esas comunicaciones, la organización prevé denunciar la falta de financiamiento y presuntos incumplimientos de recomendaciones internacionales sobre salarios y dotación de personal. También cuestionará lo que considera un trato discriminatorio por parte de distintas áreas del Gobierno nacional.