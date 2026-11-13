"Paro a la japonesa" en Aeroparque y Ezeiza: qué reclaman los trabajadores de la ANAC

La protesta de ATE comenzó este viernes a las 6 y consiste en cumplir estrictamente los protocolos operativos. También habrá retención de tareas en áreas administrativas y el gremio anticipó nuevas medidas para la próxima semana.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a través de su sector de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), realiza este viernes 13 de noviembre una jornada de protesta en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque bajo la modalidad conocida como “paro a la japonesa”. La medida comenzó a las 6 y tiene como objetivo visibilizar los reclamos salariales y denunciar el desfinanciamiento de distintas áreas del organismo.
La protesta se concentra principalmente en los sectores de control terrestre, donde los trabajadores mantienen sus puestos, pero aplican de manera estricta todos los reglamentos y protocolos vigentes. Esta modalidad puede generar demoras en los procedimientos aeroportuarios, aunque el gremio sostiene que no busca interrumpir las operaciones ni comprometer la seguridad aérea.
El coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Beleli, explicó que la decisión apunta a exponer la situación que atraviesa el organismo sin abandonar las tareas esenciales. “No abandonamos nuestras tareas: trabajamos cumpliendo de forma estricta cada reglamento y protocolo vigente. Buscamos visibilizar la crisis del organismo priorizando siempre la seguridad operacional”, afirmó.
Entre los principales reclamos, el sindicato denunció tres años sin paritarias sectoriales y más de diez meses con una parte de los salarios congelada. También cuestionó la falta de financiamiento de las áreas operativas, en un contexto en el que, según señalaron desde la organización, el movimiento aerocomercial registra récords de pasajeros.
La jornada de protesta contempla dos modalidades. Mientras los trabajadores de control terrestre realizan verificaciones exhaustivas de documentación y procedimientos, el personal de las áreas administrativas de la ANAC lleva adelante una retención de tareas durante todo el día.
Desde ATE señalaron que el cumplimiento estricto de los protocolos podría provocar demoras en los controles, pero aclararon que la medida no implica una suspensión de vuelos. El impacto dependerá del desarrollo de las tareas en cada terminal y de los procedimientos que deban realizarse.
El sindicato también reclamó que los recursos propios de la ANAC, cuya recaudación aseguró que supera los $220.000 millones, sean destinados al funcionamiento del organismo y a una mejora de los salarios de sus trabajadores.
El plan de lucha continuará la próxima semana. Según el cronograma difundido por el gremio, desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de noviembre habrá una retención de tareas en los servicios de extinción de incendios de todos los aeropuertos del país.
Además, ATE-ANAC anticipó que realizará presentaciones ante organismos internacionales vinculados con la actividad aeronáutica, entre ellos la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).
En esas comunicaciones, la organización prevé denunciar la falta de financiamiento y presuntos incumplimientos de recomendaciones internacionales sobre salarios y dotación de personal. También cuestionará lo que considera un trato discriminatorio por parte de distintas áreas del Gobierno nacional.
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