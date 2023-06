Fin de una era: por las inflación, las panaderías ya casi no venden masas finas

Así lo afirmaron referentes del sector consultados por Popular. Cómo es el panorama que atraviesan los panaderos por la inflación y qué hábitos cambiaron los clientes.

"Suben los precios y me pongo mal, porque soy el que da la cara con los clientes en el mostrador. Sé que llegan con la plata justa para comprar, pero si no aumento, me fundo". Leonardo Messina pasó su vida entre hornos, harinas y masas. Heredó el oficio de sus padres y hoy, a sus casi 60 años, es el dueño de Flores Porteñas, la primera panadería fundada en la ciudad de Buenos Aires. Y sus palabras resultan una pincelada del escenario que vive el sector por la dinámica inflacionaria del país.