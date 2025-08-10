Violento choque entre dos autos y una camioneta en la avenida General Paz: hay nueve heridos

Por circunstancias que aún son investigadas, el accidente ocurrió a metros de la bajada de avenida De los Corrales, lo que provocó el corte total del tránsito y un importante operativo de emergencia. Los videos e imágenes del momento muestran el estado de destrucción total en el que quedaron la camioneta y los dos autos involucrados en el choque.

A causa del choque, ocho hombres y una mujer sufrieron heridas. Siete fueron trasladados con politraumatismos a los Hospitales Santojanni y Grierson; mientras que un hombre de 28 años que presentaba heridas de gravedad debió ser llevado de forma aérea al Hospital Argerich. Una víctima restante fue atendida por los médicos en el lugar.

Según el relato de los testigos, un Peugeot 208 que circulaba a gran velocidad y haciendo zig zag chocó de atrás a un Peugeot 206. Este último vehículo se incendió y varios vecinos intervinieron para apagar el fuego y ayudar a sus ocupantes. Una de las ruedas del 206, que quedó destrozado, salió volando e impactó contra una camioneta. La dueña del Peugeot 208 relató que se lo había prestado a un amigo, quien estaba llevando a otro amigo a su casa.

Al parecer, el conductor de la camioneta involucrada estaría alcoholizado y se habría negado a bajar del vehículo para los controles policiales correspondientes.

La brutalidad del impacto provocó que el conductor del Peugeot 208 saliera despedido por el parabrisas y terminara tirado sobre el asfalto, por lo que debió ser trasladado por el SAME aéreo por politraumatismos graves.

La intervención del helicóptero y las tareas de remoción de los vehículos obligaron a cortar la avenida General Paz, lo que derivó en otro triple choque de menor magnitud a 500 metros del lugar del siniestro vial.

El último viernes, cabe recordar, tres autos que circulaban por la avenida General Paz se vieron involucrados en un choque múltiple a la altura de Emilio Castro, sentido al Riachuelo. Un Chevrolet Corsa conducido por un hombre de 68 años fue uno de los vehículos que protagonizó el siniestro en el que su acompañante resultó con politraumatismos, aunque tras ser asistido por el SAME se informó que no se trata de heridas de gravedad.

En el caso del segundo auto, también un Chevrolet Corsa, el conductor impactó con su cabeza contra el parabrisas, pero está fuera de peligro, al igual que el conductor de un Fiat 147.