El tiempo en el AMBA: el frío volverá a sentirse durante este domingo

Para el lunes se espera un inicio de semana con cielo parcialmente nublado durante todo el día, acompañado de temperaturas de entre cinco y 19 grados. Y el martes, en tanto, se prevé también cielo parcialmente nublado, junto con marcas térmicas que oscilarán entre los seis y 19 grados.

Alerta por frío extremo en tres provincias

El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por bajas temperaturas extremas en tres provincias del país. El aviso rige para Corrientes, Misiones y Formosa, y establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo con el sistema del organismo oficial.

Ante el alerta por frío extremo, estas son las recomendaciones para la protección de la salud y la seguridad de los habitantes.

1- Protección personal:

Ropa adecuada: usar varias capas de ropa, en caso de ser posible, de materiales aislantes como lana y tejidos térmicos. Cubrir bien las extremidades: manos, pies, cuello y cabeza.

Uso de guantes, bufandas y gorros: estas partes del cuerpo son las más susceptibles al frío, por lo que deben estar cubiertas.

Calzado cerrado y abrigado: asegurate de que el calzado sea impermeable y aislante, al evitar que tus pies se mojen o enfríen.

2- Cuidado con las enfermedades respiratorias:

Evitá la exposición prolongada al frío, sobre todo si padecés enfermedades respiratorias como asma o bronquitis.

Si es necesario, utilizá mascarillas o bufandas para cubrir la boca y nariz al salir al exterior, y evitar inhalar aire frío de forma directa.

3- Mantenerse en lugares cerrados y abrigados:

Limitar el tiempo de permanencia al aire libre. Si es inevitable salir, realiza actividades físicas ligeras para mantener el cuerpo en movimiento y generar calor.

En casa, asegurate de que las ventanas y puertas estén bien cerradas. Utilizá calefacción, pero con precaución para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

4- Precauciones con niños y personas mayores:

Niños y ancianos son más vulnerables al frío extremo, por lo que se recomienda mantenerlos abrigados en todo momento y evitar que permanezcan en ambientes fríos por períodos largos.

Controlar la temperatura interna de las viviendas, sobre todo en lugares donde residen personas con movilidad limitada.

5- Evitar actividades en el exterior durante las horas de mayor frío:

Evitar realizar deportes o actividades físicas intensas al aire libre durante las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde, cuando las temperaturas son más bajas.

6- Hidratación y alimentación:

Aunque el frío puede reducir la sensación de sed, es importante mantenerse hidratado, ya que el aire frío también puede deshidratar el cuerpo.

Ingerir alimentos calientes y de fácil digestión, que ayuden a mantener la energía y la temperatura corporal.

7- Cuidado con la formación de hielo en calles y caminos:

Prever el uso de cadenas o neumáticos con clavos si se tiene que transitar por zonas con nieve o hielo.

Tener precaución con el hielo que puede formarse en veredas, puentes o caminos, ya que aumenta el riesgo de caídas y accidentes.

8- Revisión de equipos de calefacción:

Asegurarse de que los sistemas de calefacción funcionen bien y sin riesgo de generar monóxido de carbono. No utilizar braseros o estufas a gas en espacios cerrados sin ventilación adecuada.