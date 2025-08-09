Tragedia en Brasil: 11 muertos al chocar un ómnibus turístico y un camión

El siniestro se produjo cerca de las 22 del viernes en uno de los corredores viales más extensos y estratégicos de Brasil, clave para el transporte vinculado a la industria del agronegocio.

De acuerdo con las autoridades, entre los heridos hay doce personas en estado grave, incluido el conductor del camión; otras 26 se encuentran en estado moderado y ocho presentaron lesiones leves. Los equipos de rescate trasladaron a los pacientes a distintas unidades de salud de la región.

La Policía Civil de Mato Grosso inició una investigación para determinar las causas del accidente, mientras que peritos trabajan con los restos de los vehículos para establecer la dinámica de la colisión.

El colectivo se trasladaba desde Cuiabá hacia Sinop, uno de los principales polos agrícolas del país. La BR-163, donde se produjo el siniestro, es una de las carreteras más transitadas y con mayor historial de accidentes graves, según reporta la prensa local.

El tránsito en la zona estuvo completamente interrumpido durante la noche y fue liberado en las primeras horas de este sábado, luego de los trabajos de limpieza y rescate.