"¿Cómo lo van a dejar solo? Kinesiólogos, doctores, abogados… Delincuentes. Todos los que estaban, delincuentes. Por más que él no quiera, le tenían que decir ‘usted, venga acá, soy la doctora, tome la pastilla’. ¿Cómo puede ser que no le dieran la pastilla? No me jodas, lo dejaron morir. Se fue a la cama solo. Dijo ‘bueno, me voy a acostar’. ‘¿Por qué se va a acostar? Dígame porque vamos a acompañarlo’. Y ahí le tenían que dar la pastilla”, apuntó.

El ex utilero destacó que no podían acercarse al Diez: "Cuando alguien lo quería llamar por teléfono, o cuando los muchachos del Mundial ’86 lo quería contactar, nadie podía", señaló.

Galíndez contó que se enteró que el astro del fútbol había fallecido cuando se comunicó con él una emisora radial para hacerle una nota en la mañana del miércoles. “Fue una bomba, como pasó en el ’94. Dije ‘bueno, chau’ y rápido empezamos con los muchachos a llamarnos unos a otros y después fuimos a velarlo", reveló.

"Me pude despedir, estuve con él haciéndole masajes. Estaba ahí en el cajón y yo le decía: ‘Maestro, ¿cómo estás? Cuántas cosas vivimos…’ Le acariciaba la cara, le masajeaba los gemelos…", indicó al aire.

"No lo puedo creer, lo veo y no lo puedo creer… Estoy arruinado", aseguró en vivo el ex utilero y masajista de la Selección Argentina.

Por último volvió a mandar una advertencia al último entorno de Maradona: "Escúchenme bien, ahora vienen Claudia y las hijas, Dalma y Gianinna, y agárrense, van a bailar, eh".