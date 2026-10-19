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Hallan muertos en Corrientes a los dos peones que querían rescatar al ganado de las inundaciones

Fueron encontrados después de tres días de búsqueda. En Corrientes, más de 800 personas fueron evacuadas por la crecida de las aguas. Las inundaciones afectan también a Chaco, Entre Ríos y Misiones.

Después de tres días de búsqueda en el río Paraná, fueron hallados sin vida los dos peones rurales que habían sido vistos el viernes por última vez, cuando salieron a caballo rumbo a la isla Ibirapitá, en Corrientes, para trasladar al ganado hacia una zona segura ante la crecida de las aguas.

Las lluvias intensas y el aumento del caudal de los ríos afectan a distintas localidades del Litoral. En Corrientes debieron ser evacuadas más de 800 personas. La situación también genera complicaciones en Chaco, Entre Ríos, Misiones y diversas regiones de Paraguay.

La búsqueda de los dos peones, identificados por los apellidos Salazar y Ledesma, se había concentrado cerca de la ciudad correntina de Bella Vista. Primero, los rescatistas encontraron los caballos con que habían salido los trabajadores. Y horas después, hallaron sus cuerpos.

Corrientes es una de las provincias afectadas por las inundaciones.

Corrientes es una de las provincias afectadas por las inundaciones.

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De acuerdo a la reconstrucción preliminar llevada a cabo por la policía provincial, los dos hombres se encontraban en la isla Ibirapitá realizando tareas de rescate y resguardo de ganado ante el avance de las inundaciones. En ese contexto, intentaron retirar una pantalla solar instalada en la costa de una laguna interna a la isla. Durante esa tarea, habrían perdido pie y caído al agua.

El operativo de búsqueda fue realizado por personal especializado de la Prefectura Naval Argentina, la Policía Rural de Bella Vista, la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica y la Comisaría Segunda.

En las últimas horas, el río Paraná estuvo siete centímetros por encima del punto en que se activa el nivel de evacuación, establecido en siete metros. A la crecida de las aguas se suman la apertura de las compuertas de la represa de Yacyretá y las lluvias intensas en el sur de Brasil.

Todos estos eventos se enmarcan en el recrudecimiento de las precipitaciones provocado por el fenómeno de El Niño.

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