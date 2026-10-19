Hallan muertos en Corrientes a los dos peones que querían rescatar al ganado de las inundaciones

El operativo de búsqueda fue realizado por personal especializado de la Prefectura Naval Argentina, la Policía Rural de Bella Vista, la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica y la Comisaría Segunda.

En las últimas horas, el río Paraná estuvo siete centímetros por encima del punto en que se activa el nivel de evacuación, establecido en siete metros. A la crecida de las aguas se suman la apertura de las compuertas de la represa de Yacyretá y las lluvias intensas en el sur de Brasil.

Todos estos eventos se enmarcan en el recrudecimiento de las precipitaciones provocado por el fenómeno de El Niño.