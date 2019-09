Histórica caída de las escrituras en la Ciudad

Ante esta situación, fuentes del sector inmobiliario dijeron que esperan poder destrabar este semana con el Banco Central el acceso a dólares para la compra de viviendas, un problema adicional al alicaído mercado que, cuando se den a conocer las cifras de agosto, sumará su decimoquinta caída consecutiva de operaciones.

Hasta hoy, el período 2013-2015 era el más bajo de la historia ya que en aquellos años de cepo cambiario se registraron respectivamente 35.910, 33.706 y 37.398 escrituras.

Pero al analizar el panorama 2019, se asegura que de seguir así, este año será el peor de la serie, debido a que hasta comienzos de septiembre se habían registrado unas 18.000 operaciones y de sostenerse las tendencias no habría mucho más de 30.000 hacia fines de diciembre.

De ser así, se confirmaría el peor año del registro histórico iniciado en 1998, precisamente el año que mantiene el récord de operaciones con 76.676 escrituras.

En el Colegio estimaban que agosto -cuyas cifras de escrituras se darán a conocer en dos semanas- habrá cerrado a la baja y completará una caída interanual de 15 meses consecutivos, aunque aún por encima del mes con menor actividad de la serie histórica que fue febrero de 2002 con 1.557 operaciones.

Las fuentes del sector señalaron que en aquella oportunidad que al peor febrero de la serie tuvo un contraste inmediato en abril y mayo, en los que se registraron más de 8.000 operaciones para los que lograban sortear el corralito bancario.

A pesar de aquella crisis, en 2001 se realizaron 54.493 escrituras de compra venta en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, y en 2002 se alcanzaron las 56.393 operaciones, casi el doble de lo que se estima podría ocurrir en el presente año

Como dato estadístico, directivos del Colegio de Escribanos resaltaron que el mejor mes de la serie histórica fue diciembre de 2007 con 8.500 operaciones, aunque en ese caso pesa también un factor estacional, ya que en ese mes se concentra la mayor cantidad de operaciones del año normalmente.

En cuanto a las escrituras con créditos hipotecarios, los mejores registros se dieron en marzo y abril de 2018 con más de 2.200 operaciones.

El contraste se daba con el cimbronazo posterior con las escaladas del dólar y los magros desempeños de los últimos meses en los que las operaciones alcanzaron poco más de 200, es decir, un desplome del 90% respecto de los mejores meses.

En este contexto, las fuentes dijeron que se espera que en la reunión que mantendrán el martes el sector inmobiliario con el Banco Central se autorice un nuevo mecanismo que permita a los compradores de una propiedad acceder a los dólares necesarios, mediante un certificado digital elaborado por el escribano involucrado en la operación.

Y, calcularon que esta flexibilización a la prohibición de comprar más de US$ 10.000 mensuales por persona humana significa un flujo de divisas de US$ 300 millones al mes, que en el actual mercado inmobliario representan un promedio aproximado de US$ 100.000 por cada operación.

La propuesta permitirá solucionar en principio los casos de vivienda única, enfocado en el concepto de "necesidad de techo familiar", por lo cual se asegura que las divisas involucradas en la operación se movilizarán dentro del mercado local, presuponiendo la compra de otra vivienda.