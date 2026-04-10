Belgrano: secuestraron ropa de primeras marcas por S150 millones

Por su parte, la empresa en cuestión, que era manejada por dos argentinos, no contaba con certificados de movimientos aduaneros, dejando al descubierto la actividad ilícita. A su vez, se comprobó que el local situado sobre la calle Monroe al 2500, no tenía habilitación ni sistema de facturación.

Durante el procedimiento realizado en el local se llevó a cabo una minuciosa inspección del lugar, donde se encontró gran cantidad de indumentaria importada que, de acuerdo con lo manifestado por personal de ARCA presente en el operativo, no contaba con la correspondiente documentación respaldatoria.