Incendio en la estación Constitución: un hombre fue trasladado por inhalación de humo

El fuego se inició debajo de una escalera mecánica en el acceso de avenida Brasil. Bomberos controló el foco y un hombre de 26 años fue llevado al Hospital Penna por inhalación de humo.
Un incendio se produjo este jueves en una escalera mecánica de la estación de trenes de Constitución, donde se desplegó un importante operativo de emergencia. Como consecuencia, el sector fue evacuado y uno de los accesos permaneció cerrado mientras trabajaban los Bomberos.
El procedimiento, con participación de Bomberos y personal del SAME, se llevó adelante en el ingreso de la estación ubicado sobre la avenida Brasil. El foco se originó debajo de una escalera mecánica y ya fue controlado y extinguido.
La estación fue desalojada y, según confirmaron a la agencia Noticias Argentinas, un hombre de 26 años fue trasladado al Hospital Penna por inhalación de humo.
En el lugar trabajaron 10 móviles del SAME y autobombas, mientras que el tránsito fue desviado a la altura de la calle Salta debido al operativo.
Una comerciante que se encontraba en la estación señaló ante los medios que la escalera mecánica involucrada en el incendio no se encontraba funcionando.
A través de un comunicado, Trenes Argentinos informó que el principio de incendio comenzó a las 08:50 en el subsuelo de la estación Plaza Constitución. Debido al episodio, uno de los accesos ubicados sobre la calle Brasil quedó momentáneamente clausurado.
Personal especializado de Bomberos intervino en el lugar y logró apagar el fuego, mientras continúa el trabajo en el sector donde se produjo el incidente. Desde la empresa señalaron que las causas del incendio todavía son investigadas.
Pese al operativo, el servicio ferroviario no registró modificaciones y funciona de acuerdo con los horarios habituales.
En cuanto a la línea C del Subte, desde EMOVA informaron que el servicio también funciona con normalidad y sin inconvenientes.
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