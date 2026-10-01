Incendio en la estación Constitución: un hombre fue trasladado por inhalación de humo

Una comerciante que se encontraba en la estación señaló ante los medios que la escalera mecánica involucrada en el incendio no se encontraba funcionando.

Qué informó Trenes Argentinos

A través de un comunicado, Trenes Argentinos informó que el principio de incendio comenzó a las 08:50 en el subsuelo de la estación Plaza Constitución. Debido al episodio, uno de los accesos ubicados sobre la calle Brasil quedó momentáneamente clausurado.

Personal especializado de Bomberos intervino en el lugar y logró apagar el fuego, mientras continúa el trabajo en el sector donde se produjo el incidente. Desde la empresa señalaron que las causas del incendio todavía son investigadas.

Pese al operativo, el servicio ferroviario no registró modificaciones y funciona de acuerdo con los horarios habituales.

En cuanto a la línea C del Subte, desde EMOVA informaron que el servicio también funciona con normalidad y sin inconvenientes.