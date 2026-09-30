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Transporte, alquileres, prepagas y servicios: los aumentos que llegan en octubre

El décimo mes del año tendrá nuevas subas que impactarán en el bolsillo. Colectivos, subte, peajes, alquileres, prepagas, agua, internet y otros servicios registrarán incrementos desde este jueves.

Octubre comenzará este jueves con una nueva tanda de aumentos en servicios y gastos habituales de los hogares. Transporte público, alquileres, prepagas, peajes y distintas prestaciones tendrán actualizaciones que se sumarán a la inflación mensual.

Entre los incrementos ya definidos aparece el de los alquileres que todavía se encuentran alcanzados por la antigua ley, mientras que también habrá modificaciones en las tarifas de colectivos, subte y peajes en la Ciudad de Buenos Aires.

La lista podría ampliarse durante los próximos días, ya que todavía resta conocer los valores definitivos de algunos servicios públicos y el impacto que tendrá la actualización de los impuestos sobre los combustibles.

Alquileres

Los contratos que continúan bajo el esquema de la derogada ley de alquileres tendrán en octubre una actualización del 36,41%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Será una de las últimas actualizaciones bajo ese mecanismo, debido a que durante este mes se cumplen tres años desde el final del régimen.

Para los contratos que fueron pactados con actualizaciones libres, el incremento depende de la periodicidad establecida entre las partes. Según el mecanismo utilizado, los ajustes de octubre serán del 6,72% para los trimestrales, 9,83% para los cuatrimestrales, 17,04% para los semestrales y 31,67% para los anuales.

Colectivos y subte

El transporte público volverá a aumentar desde el jueves 1 de octubre. En los colectivos que circulan por la Provincia de Buenos Aires, la suba será cercana al 3,6%, mientras que en las líneas bajo jurisdicción porteña llegará al 3,7%.

El boleto de colectivo aumentará el 3,9% desde el 1º de agosto.

El boleto de colectivo aumentará el 3,9% desde el 1º de agosto.

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En CABA, el boleto con SUBE registrada tendrá los siguientes valores: $920,48 para viajes de hasta 3 kilómetros; $1.022,81 para recorridos de 3 a 6 kilómetros; $1.101,59 para trayectos de 6 a 12 kilómetros y $1.180,44 para viajes de 12 a 27 kilómetros.

En las líneas bonaerenses, el boleto mínimo será de $1.206,39, mientras que el tramo de 3 a 6 kilómetros costará $1.357,18. Para recorridos de 6 a 12 kilómetros llegará a $1.507,98.

El subte porteño también tendrá un incremento del 3,7%. El pasaje con SUBE registrada pasará a costar $1.817, mientras que la tarifa sin nominalizar será de $2.541,10. El premetro, en tanto, tendrá un valor de $635,95.

Peajes

Los peajes de las autopistas porteñas aumentarán 3,7% durante octubre.

Para vehículos livianos de dos ejes, en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, las tarifas serán de $4.787,85 en hora no pico y $6.785,16 en hora pico.

En la Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, el valor será de $1.994,73 fuera de hora pico y $2.820,85 durante la hora pico.

En Alberti, los nuevos valores serán de $1.516,26 y $1.914,97, respectivamente.

Prepagas

Las cuotas de las empresas de medicina prepaga también tendrán aumentos en octubre. Según la compañía, el plan y la región, las subas comunicadas se ubicarán entre el 1,9% y el 4,9%.

Los incrementos también alcanzarán a los copagos y fueron justificados por las empresas a partir de la evolución de los costos del sistema de salud, entre ellos insumos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados.

Agua y servicios públicos

Los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recibirán en octubre facturas de agua y cloacas con una suba del 2,7%.

Desde diciembre de 2023, los servicios públicos se incrementaron 593%.
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Se mantendrá el descuento del 15% para los usuarios residenciales del zonal bajo y continuarán los beneficios de la Tarifa Social destinados a hogares considerados vulnerables.

Las tarifas de electricidad y gas natural también tendrán actualizaciones, aunque los valores definitivos dependen de las disposiciones que publique el Gobierno.

Combustibles

Los precios de la nafta y el gasoil también tendrán presión alcista durante octubre debido a la actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.

A esto podría sumarse el impacto de la evolución internacional del precio del petróleo y de los mercados energéticos.

Las petroleras ya habían aplicado incrementos durante los últimos días de septiembre, aunque los valores pueden volver a modificarse durante octubre.

Internet, cable y telefonía

Las empresas de internet, televisión por cable y telefonía también comenzaron a comunicar nuevos ajustes para sus clientes.

Los aumentos previstos rondarán el 2,5%, aunque el porcentaje final dependerá del servicio contratado y de cada operadora.

Trenes

Por el momento, los trenes metropolitanos no tienen confirmado un nuevo aumento para octubre. El último incremento comenzó a regir en septiembre y llevó el boleto mínimo con SUBE registrada a $480.

La huelga impactará a casi todas las líneas de trenes urbanos, regionales y de carga.

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Cualquier nueva modificación deberá ser oficializada y publicada en el Boletín Oficial antes de entrar en vigencia.

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