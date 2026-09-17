Incendio en Sarandí afecta la visibilidad en la Autopista Buenos Aires - La Plata

Se desató un incendio de grandes dimensiones en una planta recicladora de residuos ubicada en la localidad de Sarandí, zona sur del conurbano bonaerense, durante la noche de este miércoles, y alcanzó los pastizales en las inmediaciones. En el lugar trabajan 12 dotaciones de bomberos locales y de Avellaneda para combatir las llamas.
Un incendio en un depósito de Sarandí, en la zona sur del Conurbano bonaerense, se inició durante la noche del miércoles y continuaba en la mañana de este jueves mientras en el lugar trabajaban al menos diez dotaciones de bomberos de Avellaneda, Sarandí, Villa Domínico y Wilde.
Se trata de un predio de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) destinado al reciclaje de cartón y plástico.
Según información del SAME a la que accedió, el depósito está ubicado al costado del Acceso Sudeste, en la zona de la autopista Buenos Aires-La Plata, donde el humo afecta la visibilidad.
En tanto, trascendió que el incendio se habría iniciado cuando varias personas prendieron fuego residuos acumulados en el lugar lo que provocó que las llamas se propagaran rápidamente y, de inmediato, se desplegó un operativo para evitar que el fuego alcanzara sectores linderos.
Como consecuencia del siniestro, una densa columna de humo se desplazó sobre la zona y redujo la visibilidad de los conductores que circulaban por la autopista Buenos Aires-La Plata”.
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