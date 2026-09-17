Incendio en Sarandí afecta la visibilidad en la Autopista Buenos Aires - La Plata

Se desató un incendio de grandes dimensiones en una planta recicladora de residuos ubicada en la localidad de Sarandí, zona sur del conurbano bonaerense, durante la noche de este miércoles, y alcanzó los pastizales en las inmediaciones. En el lugar trabajan 12 dotaciones de bomberos locales y de Avellaneda para combatir las llamas.