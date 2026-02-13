Incendios en Chubut: extinguen el fuego en Puerto Patriada y lo contienen en el Parque Nacional Los Alerces

Actualmente, las tareas se concentran en recorridos preventivos en sectores donde persistían puntos calientes antes de las precipitaciones.

En Puerto Patriada, el fuego arrasó una superficie estimada en 30.700 hectáreas, afectando arbustal/matorral, bosque implantado y bosque nativo. El último parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SNMF), dependiente de la Secretaría de Bosques, ya había reportado avances significativos en ese sector del oeste chubutense.

En tanto, en el Parque Nacional Los Alerces, donde se quemaron unas 26.000 hectáreas, la situación mostró una mejora notoria favorecida por las condiciones climáticas, lo que permitió contener las llamas de manera provisoria.

El fuego el Los Alerces El fuego en el Parque Nacional Los Alerces fue contenido luego de varios días de intensos operativos y mejoras climáticas.

Durante la jornada, los medios aéreos permanecieron en stand by y no se detectaron anomalías térmicas. Se mantuvieron recorridos mínimos en distintos sectores, con recursos terrestres y aéreos en estado de alerta permanente.

Por su parte, en la zona de Desembocadura El Tigre–Lago Cholila, el foco continúa activo y ya consumió poco más de 200 hectáreas. No obstante, el parte oficial indicó que no se registraron reactivaciones ni anomalías térmicas, lo que representa un indicio favorable para alcanzar la contención definitiva en las próximas horas.