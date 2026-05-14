Jorge Macri defendió la política de desalojos: "Recuperamos un barrio, el orden, y el respeto"

Inmuebles con riesgo y denuncias vecinales

Muchos de los edificios recuperados presentaban problemas estructurales, conexiones eléctricas clandestinas y situaciones de hacinamiento. En varios casos, además, existían denuncias de vecinos por ruidos, peleas y focos de inseguridad.

7bf89770-1bed-41cf-9b9c-d0d744642b34 La Ciudad avanza con desalojos de inmuebles tomados en distintos barrios porteños.

Uno de los últimos procedimientos se realizó en una propiedad ubicada sobre México al 2100, en Balvanera. El inmueble llevaba 15 años tomado y tenía riesgo de derrumbe. Del operativo participaron efectivos de la Policía de la Ciudad, Bomberos y personal de asistencia social.

Otro caso reciente ocurrió en Pasco al 500, donde una vivienda de dos plantas funcionaba como aguantadero y acumulaba basura y chatarra incluso en la terraza. Según fuentes oficiales, la propiedad había estado ocupada ilegalmente durante 11 años.

El mensaje del Gobierno porteño

5ed5831e-0eb4-41a8-9658-96c863564bda Varias propiedades recuperadas presentaban riesgo estructural y denuncias vecinales.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, recorrió una de las propiedades recuperadas y defendió la política de desalojos. “Recuperamos un barrio, el orden, el respeto por el trabajo y por la propiedad privada. Recuperamos el derecho a vivir en paz”, afirmó durante una recorrida con vecinos.

Desde la Ciudad remarcaron además que algunos inmuebles recuperados fueron destinados a nuevos usos. En Balvanera, por ejemplo, el ex hotel “Sol y Luna” fue transformado en un centro de inclusión familiar. En otros casos, los espacios volvieron a utilizarse para actividades comerciales.

Entre los proyectos previstos también figura la construcción de un edificio de departamentos sobre Avenida La Plata al 2200, en un predio que estuvo usurpado durante más de dos décadas. Según se informó, las viviendas estarán destinadas a sectores medios y efectivos de la Policía de la Ciudad.

Opciones de epígrafe