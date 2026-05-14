Juicio por Maradona: Gianinna se descompensó tras las imágenes que mostró Luque

Antes del episodio, había declarado durante más de seis horas el médico Mario Schiter, quien acompañó a Maradona en distintos tratamientos y apuntó contra la interrupción de medicaciones cardíacas fundamentales. El especialista sostuvo que Diego padecía una insuficiencia cardíaca crónica y aseguró que necesitaba controles permanentes.

También recordó que había recomendado una internación en un centro de rehabilitación con atención médica constante, propuesta que finalmente no fue aceptada.

La tensión en la sala ya venía creciendo desde horas antes por cruces entre fiscales y defensores, especialmente con el abogado de Luque, Francisco Oneto. Sin embargo, el momento más delicado llegó con la exposición del material forense frente a Gianinna.

Ahora, el juicio continuará el próximo martes, cuando Luque retomará su declaración y el tribunal intentará avanzar en una causa de acusaciones cruzadas, discusiones y escenas de máxima sensibilidad emocional.