Juicio por Maradona: Gianinna se descompensó tras las imágenes que mostró Luque

La audiencia se suspendió luego de que el neurocirujano exhibiera videos de la autopsia frente a la hija de Diego, que reaccionó entre insultos y llanto.
La décima audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona terminó en medio de un fuerte escándalo, luego de que el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales imputados, mostrara imágenes y videos de la autopsia del exfutbolista durante una ampliación de su declaración, lo que provocó una crisis de Gianinna Maradona, que se encontraba en la sala.
Según trascendió, Luque buscaba responder cuestionamientos de los fiscales sobre la autopsia y los audios posteriores a la muerte de Maradona. Sin advertir que Gianinna seguía la audiencia desde la primera fila, comenzó a proyectar el material forense. La reacción fue inmediata: “Hijo de puta”, le gritó la hija del ex capitán de la Selección antes de retirarse por una puerta lateral. Fernando Burlando pidió asistencia médica y solicitó la suspensión de la jornada.
El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro aceptó el pedido y resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta la próxima semana. “La víctima está en crisis”, argumentó Burlando ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Incluso el médico imputado Pedro Di Spagna se ofreció a asistir a Gianinna, aunque finalmente no intervino. La declaración del psicólogo Carlos Díaz, prevista para esta audiencia, quedó postergada.
Antes del episodio, había declarado durante más de seis horas el médico Mario Schiter, quien acompañó a Maradona en distintos tratamientos y apuntó contra la interrupción de medicaciones cardíacas fundamentales. El especialista sostuvo que Diego padecía una insuficiencia cardíaca crónica y aseguró que necesitaba controles permanentes.
También recordó que había recomendado una internación en un centro de rehabilitación con atención médica constante, propuesta que finalmente no fue aceptada.
La tensión en la sala ya venía creciendo desde horas antes por cruces entre fiscales y defensores, especialmente con el abogado de Luque, Francisco Oneto. Sin embargo, el momento más delicado llegó con la exposición del material forense frente a Gianinna.
Ahora, el juicio continuará el próximo martes, cuando Luque retomará su declaración y el tribunal intentará avanzar en una causa de acusaciones cruzadas, discusiones y escenas de máxima sensibilidad emocional.