Justicia inmediata: intentó patear a un perro, terminó en el piso y se volivó viral

La secuencia tuvo rápida circulación en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron la escena. Muchos la tomaron como punto de partida para hablar del vínculo entre las personas y los animales en la vía pública.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ActualidadRT/status/1991736085391589403?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1991736085391589403%7Ctwgr%5E55d8fc5efa949629fe73d483b700b1bb9e19fe5b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Fviral%2F574018-karma-hombre-patear-perro&partner=&hide_thread=false Un hombre en China intentó patear a un perro, pero el animal escapó y él terminó resbalando y cayendo al suelo.



VIDEOS VIRALES https://t.co/TsYahN7bmv pic.twitter.com/xAHjKdghEe — RT en Español (@ActualidadRT) November 21, 2025

Especialistas en comportamiento animal explican que los perros suelen anticipar movimientos bruscos y esquivar acciones que interpretan como una amenaza, tal como hizo el perro de la calle que iba a ser brutal e inexplicablemente agredido en China.

El video fue compartido en distintas plataformas con comentarios que combinaron sorpresa y reflexión. Muchos usuarios destacaron que imágenes breves como esta funcionan como recordatorio sobre la importancia de convivir con animales urbanos sin recurrir a agresiones.

El maltrato animal está duramente penado en Argentina

En Argentina, el maltrato animal está penado por la Ley 14.346 (modificada), que contempla sanciones para quienes maltraten o ejerzan crueldad contra animales.

En la Ciudad de Buenos Aires, se puede enunciar el maltrato animal en la Fiscalía de la Ciudad comunicándote por teléfono al 0800-333-47225 o vía web en www.fiscalias.gob.ar/en-linea

Quienes maltraten a un animal pueden ser encarcelados de dos a seis años, además de tener que pagar severas multas.