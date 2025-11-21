Justicia inmediata: intentó patear a un perro, terminó en el piso y se volivó viral

Una cámara de seguridad registró en China el momento en que un hombre quiso patear a un perro, el animal esquivó el golpe y el agresor cayó de espaldas.
El video, tomado por una cámara de seguridad frente a un pequeño local en China, muestra a un hombre acercarse a un perro de la calle que descansaba a la entrada de su edificio. Cuando intenta darle una patada, el animal reacciona rápido, corre hacia un costado y el sujeto pierde el equilibrio hasta caer sobre la vereda, según puede verse en la filmación difundida este viernes.
La secuencia tuvo rápida circulación en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron la escena. Muchos la tomaron como punto de partida para hablar del vínculo entre las personas y los animales en la vía pública.
Especialistas en comportamiento animal explican que los perros suelen anticipar movimientos bruscos y esquivar acciones que interpretan como una amenaza, tal como hizo el perro de la calle que iba a ser brutal e inexplicablemente agredido en China.
El video fue compartido en distintas plataformas con comentarios que combinaron sorpresa y reflexión. Muchos usuarios destacaron que imágenes breves como esta funcionan como recordatorio sobre la importancia de convivir con animales urbanos sin recurrir a agresiones.
En Argentina, el maltrato animal está penado por la Ley 14.346 (modificada), que contempla sanciones para quienes maltraten o ejerzan crueldad contra animales.
En la Ciudad de Buenos Aires, se puede enunciar el maltrato animal en la Fiscalía de la Ciudad comunicándote por teléfono al 0800-333-47225 o vía web en www.fiscalias.gob.ar/en-linea
Quienes maltraten a un animal pueden ser encarcelados de dos a seis años, además de tener que pagar severas multas.
