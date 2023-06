Kicillof encabezó el acto de promesa de lealtad a la Bandera de estudiantes bonaerenses

"Belgrano fue desobediente y rebelde. No porque tuviera problemas con la maestra. Se discutía si la Argentina se iba a separar de España o no: algunos querían ser un país libre e independiente. Él tenía un problema, si no cambiaba la bandera, no podía distinguirse el ejército revolucionario del español", afirmó Kicillof.

Y agregó: "La rebeldía y el patriotismo que tuvo el es un ejemplo para nosotros. Belgrano peleaba por nuestro país, por nuestra independencia y por nuestra liberad. ¡Aguante Belgrano y viva a patria!".

Kicillof estuvo acompañado en el acto por la vicegobernadora Verónica Magario; el director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout.

"Hoy aquí hay 1.700 chicos y chicas prometiendo la bandera y otros 300 mil en el resto de la provincia. Tenemos el segundo sistema educativo más grande del continente, con 5 millones de alumnos, comenzó el gobernador su discurso y reconoció que Belgrano es uno de sus patriotas favoritos.

En otro tramo de su discurso, enfatizó que cuando Belgrano ganó las batallas de Tucumán y Salta, le dieron un premio en dinero, que lo donó para fundar 4 escuelas públicas en el país y remarcó: "Salvando las distancias siderales que hay con Belgrano, nosotros ya inauguramos 164 escuelas".

Durante el acto, hubo presentaciones musicales de la Camerata Académica, el Coro de niños Plato Volador y Guillermo Novellis y un show de Paka Paka.