Horror en Mendoza: una jubilada de 88 años murió tras el ataque de su perro pitbull

La víctima fue encontrada por su hijo en una vivienda de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo. La Fiscalía ordenó una autopsia y peritajes para establecer cómo se produjeron las heridas.
Una mujer de 88 años murió tras ser atacada por su propio perro pitbull en su vivienda del barrio cerrado Chacra Boedo, en Chacras de Coria, departamento de Luján de Cuyo, Mendoza. El dramático episodio ocurrió el lunes por la tarde y fue descubierto por uno de sus hijos, quien regresó al domicilio después de trabajar y encontró a su mamá tendida en el suelo, con el rostro ensangrentado y múltiples heridas en distintas partes del cuerpo.
El hombre dio aviso a las autoridades y rápidamente llegaron efectivos de la Comisaría 47ª y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los profesionales de la salud examinaron a la mujer y constataron que ya no presentaba signos vitales. Las características de las lesiones motivaron la intervención judicial y el despliegue de distintas áreas policiales.
En el interior de la propiedad también se encontraba un perro de raza pitbull, de ocho años, que pertenecía tanto a la víctima como a su hijo. Las primeras observaciones indicaron que las heridas eran compatibles con mordeduras de un animal, aunque la investigación avanzó con peritajes para reconstruir las circunstancias del ataque.
En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica, Policía Rural y de la Unidad Investigativa Departamental de Luján de Cuyo. Los investigadores realizaron distintas tareas para determinar cómo se produjo el episodio y reunir elementos que permitan establecer las circunstancias del fallecimiento.
La causa también busca precisar las condiciones en las que se encontraba el perro dentro de la vivienda y cuánto tiempo transcurrió entre el ataque y el hallazgo. La autopsia y las pericias médico-legales serán fundamentales para establecer la mecánica del hecho y confirmar los detalles vinculados con la muerte de la jubilada.
El caso generó además interrogantes sobre el futuro del animal y las responsabilidades previstas por la legislación mendocina para los tutores de perros considerados peligrosos.
Después del episodio, personal de la Policía Rural incautó al perro y lo trasladó a un depósito veterinario ubicado sobre calle Brandsen, en Luján de Cuyo, donde permanecerá bajo resguardo. Este martes, personal de Zoonosis de la Municipalidad realizará una evaluación conductual para determinar si el animal puede ser resocializado.
Según trascendió, el hijo de la víctima, quien también era propietario del perro, manifestó su conformidad para que sea sacrificado. Sin embargo, la decisión final quedó en manos de la Justicia, que deberá considerar los resultados de la evaluación veterinaria. Entre las alternativas también figura que el animal sea entregado a la familia o reubicado en una organización dedicada al cuidado de mascotas.
La legislación mendocina contempla la posibilidad del sacrificio de los animales involucrados en este tipo de episodios. El artículo 5 de la Ley 7.633 establece que el registro de cada perro se cierra con su muerte o sacrificio, siempre que este último procedimiento esté certificado por un veterinario o una autoridad competente.
La normativa también exige que los tutores obtengan una licencia municipal, contraten un seguro de responsabilidad civil e inscriban a sus mascotas en un registro oficial. Además, establece que los incidentes provocados por estos animales deben denunciarse dentro de las 48 horas hábiles. Para circular por espacios públicos, los perros alcanzados por la ley deben utilizar correa corta y bozal.
Por otra parte, el artículo 7 contempla responsabilidades para los propietarios o tenedores que participen por acción u omisión en las infracciones. En este caso, según informó El Sol de Mendoza, la cotutela del animal entre la mujer y su hijo llevó a descartar una imputación contra el hombre. Mientras tanto, el Gobierno provincial trabaja en un proyecto para implementar la identificación de perros y gatos mediante microchips, una iniciativa que todavía se encuentra en tratamiento en las comisiones de la Legislatura.
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