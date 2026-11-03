Horror en Mendoza: una jubilada de 88 años murió tras el ataque de su perro pitbull

La causa también busca precisar las condiciones en las que se encontraba el perro dentro de la vivienda y cuánto tiempo transcurrió entre el ataque y el hallazgo. La autopsia y las pericias médico-legales serán fundamentales para establecer la mecánica del hecho y confirmar los detalles vinculados con la muerte de la jubilada.

El caso generó además interrogantes sobre el futuro del animal y las responsabilidades previstas por la legislación mendocina para los tutores de perros considerados peligrosos.

Qué pasará con el pitbull que atacó a su dueña

Después del episodio, personal de la Policía Rural incautó al perro y lo trasladó a un depósito veterinario ubicado sobre calle Brandsen, en Luján de Cuyo, donde permanecerá bajo resguardo. Este martes, personal de Zoonosis de la Municipalidad realizará una evaluación conductual para determinar si el animal puede ser resocializado.

Según trascendió, el hijo de la víctima, quien también era propietario del perro, manifestó su conformidad para que sea sacrificado. Sin embargo, la decisión final quedó en manos de la Justicia, que deberá considerar los resultados de la evaluación veterinaria. Entre las alternativas también figura que el animal sea entregado a la familia o reubicado en una organización dedicada al cuidado de mascotas.

Qué dice la Ley 7.633 sobre los perros peligrosos

La legislación mendocina contempla la posibilidad del sacrificio de los animales involucrados en este tipo de episodios. El artículo 5 de la Ley 7.633 establece que el registro de cada perro se cierra con su muerte o sacrificio, siempre que este último procedimiento esté certificado por un veterinario o una autoridad competente.

Hay conmoción por repetidos hechos con ataques de perros pitbull.

La normativa también exige que los tutores obtengan una licencia municipal, contraten un seguro de responsabilidad civil e inscriban a sus mascotas en un registro oficial. Además, establece que los incidentes provocados por estos animales deben denunciarse dentro de las 48 horas hábiles. Para circular por espacios públicos, los perros alcanzados por la ley deben utilizar correa corta y bozal.

Por otra parte, el artículo 7 contempla responsabilidades para los propietarios o tenedores que participen por acción u omisión en las infracciones. En este caso, según informó El Sol de Mendoza, la cotutela del animal entre la mujer y su hijo llevó a descartar una imputación contra el hombre. Mientras tanto, el Gobierno provincial trabaja en un proyecto para implementar la identificación de perros y gatos mediante microchips, una iniciativa que todavía se encuentra en tratamiento en las comisiones de la Legislatura.