Río Tercero recuerda los 31 años del atentado a la Fábrica Militar

Además, las autoridades difundieron un video explicativo en el que el intendente de la ciudad, Marcos Ferrer, se refirió a la importancia de mantener presente lo ocurrido: “Pasaron 31 años y todavía tenemos mucho por hacer. La memoria se construye todos los días, acompañando a las familias, buscando la verdad y sosteniendo el reclamo de justicia”.

Cómo fue el atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero

El 3 de noviembre de 1995, una serie de explosiones en la Fábrica Militar alteró la vida cotidiana de Río Tercero. Las detonaciones provocaron que proyectiles y municiones salieran despedidos por el aire, con consecuencias fatales, cientos de personas heridas y graves daños materiales en distintos sectores de la ciudad.

Las siete víctimas fatales fueron identificadas como Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Hoder Dalmasso, Elena Rivas de Quiroga y José Varela.

En aquel momento, el entonces presidente Carlos Menem sostuvo públicamente que se había tratado de un accidente. Sin embargo, las investigaciones posteriores determinaron que la explosión había sido intencional y que su objetivo era ocultar pruebas vinculadas con la venta ilegal de armas a Croacia y Bosnia-Herzegovina, destinadas a las Guerras Yugoslavas, y a Ecuador, en el marco del conflicto del Cenepa contra Perú.

En 2014, el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Córdoba condenó a cuatro exdirectivos de Fabricaciones Militares por su responsabilidad en la voladura, bajo la figura de estrago doloso agravado.

Por su parte, Menem había sido procesado en 2013, pero al año siguiente la Cámara anuló el fallo que lo involucraba. En 2017, la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento tras las apelaciones presentadas.

En 2018 se confirmó su procesamiento bajo la figura de posible autoría mediata y, en 2020, se dispuso la elevación de la causa a juicio oral. Las audiencias estaban previstas para comenzar en febrero de 2021.

Sin embargo, el expresidente murió el 14 de febrero de ese año, diez días antes del inicio previsto del debate, por lo que nunca llegó a ser juzgado por su presunta responsabilidad en el atentado.