Decorar el arbolito de Navidad sale un 12% más caro que el año pasado

"El relevamiento de la Decoración Navideña está compuesta por ocho productos, y tiene este año un valor total de $423.955, el cual representa un aumento interanual el 12% (en 2024 su valor era de $377.504)", precisó el trabajo al que tuvo acceso Popular.

De acuerdo con la consultora, los productos que más aumentaron en la decoración navideña fueron: el pesebre nueve piezas de 13cm c/u, con un incremento del 28%, le sigue con el 27% dos Juegos de luces cálidas LED x 50c/u (c/u $8.859), y con el 18% las cuatro guirnaldas verdes - 6cm x 2mts (c/u $4.999).

focusmarketnavidad

En contraposición, tuvieron bajas de precios tres accesorios del set navideño: con -29% 24 adornos navideños 5cm c/u, le sigue con -17% Corona navideña 24x30cm, y con el 4% Árbol Navideño Base metal 1.80cm.

El informe explicó que generalmente cuando los productos están por debajo del promedio general, suele deberse a que al momento de medirlos se encuentren con un descuento o en promoción. "La desaceleración en los precios de los artículos navideños es consecuencia directa de una mejora en las condiciones de importación y de un incremento en la oferta local e internacional", consideró Damián Di Pace, director de Focus Market.

Según el especialista, "la apertura del mercado y la normalización del acceso a divisas permitieron una mayor disponibilidad de productos, lo que actuó como factor de contención de precios en un contexto inflacionario aún elevado".

Comprar y decorar el arbolito es casi una misión imposible en esta Navidad. Comenzaron los preparativos para armar el arbolito de Navidad.

El informe detectó la aparición del interés por nuevas formas de decoración navideña, algo que se consolida como un indicador de los cambios en los hábitos de consumo. "La combinación entre diseño, sustentabilidad y ahorro impulsa una oferta diversificada, donde la creatividad y nuevos diseños cobran protagonismo durante esta temporada", indicó Di Pace.

La encuesta de Focus Market reveló, asimismo, que el 74% de los consultados prioriza promociones y descuentos, en tanto que el 9% se financia en cuotas, el 7% paga con descuentos por pago con Débito o QR y Ofertas de último momento, y el 3% prioriza Envíos sin cargo.

El informe fue elaborado para el Blog de Educación Financiera de Naranja X y adicionalmente contiene el resultado de una encuesta a 3013 argentinos acerca de su economía navideña.