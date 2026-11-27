El parque tendrá una extensión de cuatro kilómetros y contempla la incorporación de canchas de fútbol y básquet, una pista de atletismo, postas aeróbicas, sectores de descanso y bicisendas. Además, se proyecta que el área cuente con un 27% más de árboles que en la actualidad, informó el Gobierno de la Ciudad a través de un comunicado.

El proyecto contempla nuevos espacios deportivos, bicisendas, sectores de descanso y un incremento del 27% en la cantidad de árboles.

Qué cambios contempla el parque lineal

La iniciativa apunta a recuperar espacios urbanos y mejorar la conexión entre los barrios que atraviesa la autopista. Para eso, además de las áreas verdes, se prevén mejoras en iluminación, accesibilidad, circulación peatonal, transporte público e infraestructura hidráulica.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el plan beneficiará a unos 63.000 vecinos, tendrá impacto sobre los 200.000 vehículos que circulan diariamente por la autopista y alcanzará a cerca de 15.000 pasajeros que utilizan el transporte público en la zona.

Entre los objetivos de la intervención también figura reducir un 42% los tiempos de viaje durante las horas pico, regenerar más de 260.000 metros cuadrados de espacios verdes y disminuir la contaminación sonora.

El primer tramo del parque lineal ya cuenta con una Plaza del Avión renovada, senderos parquizados y un anfiteatro natural.

En paralelo con la construcción del parque, la Ciudad completó las dos colectoras de la nueva autopista Dellepiane. La colectora sur fue habilitada en agosto y conecta las calles Guaminí y José Ignacio Rucci, con circulación hacia el centro y una nueva parada de colectivos.

Por su parte, la colectora norte, habilitada en junio, se extiende entre Timoteo Gordillo y la avenida Piedrabuena, en Villa Lugano, y permite circular en dirección a la avenida General Paz.

La apertura de ambas vías busca resolver un problema histórico de circulación: el corte de las calles laterales antes de llegar a la General Paz, que generaba complicaciones en el tránsito. Además, permite separar los desplazamientos locales de los vehículos que realizan trayectos de media distancia y ordenar el recorrido del transporte público.

También se rehabilitó el ingreso desde la calle Lacarra hacia la autopista, en sentido a la provincia de Buenos Aires, luego de finalizar los trabajos de repavimentación y acondicionamiento de la calzada.

Jorge Macri recorrió el sector donde finalizaron los primeros trabajos del parque lineal, que forma parte del plan integral de renovación de la autopista.

El plan incluye intervenciones en distintos sectores de la traza. Los trabajos vinculados con carriles exclusivos y seguridad vial registran avances del 67% y 70% en sus respectivos tramos. Comprenden el ensanche lateral de la autopista, la construcción de carriles para el transporte público, nuevos paradores y la renovación de pasarelas peatonales en calles como Rucci, Fonrouge, Basualdo, Albariño, White y Zinny.

Por otro lado, la obra hidráulica presenta un avance del 68%. Incluye ampliaciones de la red pluvial y cloacal, nuevos sumideros, cámaras y conductos en calles cercanas, como Zelarrayán, Escalada, Pola y Miralla, con el objetivo de reducir el riesgo de anegamientos en la cuenca del arroyo Cildáñez.

Las intervenciones en las calles frentistas, que abarcan tareas de bacheo, ordenamiento vehicular, dársenas de estacionamiento y señalización, alcanzaron el 90% de ejecución.

A estas obras se suma la construcción del nuevo puente La Salle-Asturias, iniciada en octubre, que permitirá mejorar la conexión entre ambos lados de la autopista.