Viernes 27, de 23:30 al sábado a las 8: cierre total entre Udaondo y Ombúes.

Sábado 28, de 8 a 16: tres carriles derechos restringidos a la altura de Pampa y dos izquierdos habilitados.

Sábado 28, de 16 a 23: dos carriles derechos restringidos y tres izquierdos habilitados.

Sábado 28, de 23 al domingo a las 5: nuevo cierre total entre Udaondo y Ombúes.

Domingo 29, de 5 a 22: tres carriles derechos restringidos y dos izquierdos habilitados a la altura de Pampa.

Domingo 29, de 22 al lunes a las 5: último cierre total del tramo.

Durante las interrupciones completas, los automovilistas podrán utilizar la avenida Del Libertador y reincorporarse a Lugones o Illia a través de los accesos de Ombúes o Dorrego.

Además, el enlace de General Paz con Lugones permanecerá habilitado, aunque podrían registrarse demoras. Durante los cortes nocturnos también quedará inhabilitada la nueva rama del puente Labruna que conecta con Lugones. El resto de los accesos hacia Ciudad Universitaria, Udaondo y Cantilo seguirá funcionando normalmente.

Autopista Dellepiane: cortes durante 24 horas y alternativas

En el sur porteño, las obras de remodelación integral obligarán a interrumpir la circulación en distintos tramos de la autopista Dellepiane desde las 7 del sábado 28 hasta las 7 del domingo 29.

Los trabajos incluyen el montaje de una nueva pasarela peatonal a la altura de Fonrouge y la demolición de la antigua estructura ubicada en Mozart, que ya fue reemplazada.

Dellepiane permanecerá cortada para instalar una nueva pasarela peatonal y avanzar con las obras de remodelación.

El operativo tendrá dos etapas:

Sábado 28, de 7 a 20:

Sentido a provincia: corte desde el enlace con la autopista 25 de Mayo hasta Piedra Buena.

Sentido al Centro: interrupción entre Piedra Buena y Lacarra.

Sábado 28, de 20 al domingo a las 7:

Sentido a provincia: el tránsito podrá circular hasta la salida de Escalada, donde será desviado por la colectora Norte y podrá reincorporarse en Larrazábal.

Sentido al Centro: los vehículos circularán hasta Larrazábal o avenida Argentina, donde serán desviados por la colectora Sur para regresar a la autopista en Escalada.

Durante la primera etapa, quienes circulen hacia provincia desde la autopista 25 de Mayo deberán tomar la Perito Moreno, continuar por la avenida General Paz y acceder a la Riccheri.

En sentido al Centro, los vehículos provenientes de General Paz y Riccheri serán desviados por la nueva colectora Sur de Dellepiane y podrán reincorporarse a la autopista a la altura de Lacarra.

Las obras en ambos corredores podrían generar demoras y congestiones en las vías alternativas, especialmente durante las jornadas del sábado y el domingo. También deberán prestar atención quienes tengan previsto viajar hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La normalización de la circulación en Lugones está prevista para las 5 del lunes 30, mientras que en Dellepiane los cortes finalizarán a las 7 del domingo.