La Ciudad implementará cierres totales y reducciones de calzada en ambas autopistas por obras de infraestructura. Las restricciones comenzarán este viernes por la noche y se extenderán hasta la madrugada del lunes.
El tránsito en la Ciudad de Buenos Aires tendrá importantes complicaciones durante este fin de semana por una serie de obras viales en las autopistas Lugones y Dellepiane. Los trabajos estarán a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA) y contemplan cortes totales, restricciones de carriles y desvíos en distintos tramos.
Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, las modificaciones comenzarán este viernes 27 de noviembre y se extenderán hasta las primeras horas del lunes 30. Por eso, se recomienda a los conductores anticipar sus recorridos y tener en cuenta los caminos alternativos.
En la zona norte de la Ciudad, las tareas están relacionadas con la construcción del Paso Bajo Nivel de la calle La Pampa, en el límite entre Palermo y Belgrano. Los trabajos consisten en ejecutar los pilotes que sostendrán el futuro anillo peatonal metálico.
El cronograma de restricciones será el siguiente:
Viernes 27, de 23:30 al sábado a las 8: cierre total entre Udaondo y Ombúes.
Sábado 28, de 8 a 16: tres carriles derechos restringidos a la altura de Pampa y dos izquierdos habilitados.
Sábado 28, de 16 a 23: dos carriles derechos restringidos y tres izquierdos habilitados.
Sábado 28, de 23 al domingo a las 5: nuevo cierre total entre Udaondo y Ombúes.
Domingo 29, de 5 a 22: tres carriles derechos restringidos y dos izquierdos habilitados a la altura de Pampa.
Domingo 29, de 22 al lunes a las 5: último cierre total del tramo.
Durante las interrupciones completas, los automovilistas podrán utilizar la avenida Del Libertador y reincorporarse a Lugones o Illia a través de los accesos de Ombúes o Dorrego.
Además, el enlace de General Paz con Lugones permanecerá habilitado, aunque podrían registrarse demoras. Durante los cortes nocturnos también quedará inhabilitada la nueva rama del puente Labruna que conecta con Lugones. El resto de los accesos hacia Ciudad Universitaria, Udaondo y Cantilo seguirá funcionando normalmente.
En el sur porteño, las obras de remodelación integral obligarán a interrumpir la circulación en distintos tramos de la autopista Dellepiane desde las 7 del sábado 28 hasta las 7 del domingo 29.
Los trabajos incluyen el montaje de una nueva pasarela peatonal a la altura de Fonrouge y la demolición de la antigua estructura ubicada en Mozart, que ya fue reemplazada.
El operativo tendrá dos etapas:
Sábado 28, de 7 a 20:
Sentido a provincia: corte desde el enlace con la autopista 25 de Mayo hasta Piedra Buena.
Sentido al Centro: interrupción entre Piedra Buena y Lacarra.
Sábado 28, de 20 al domingo a las 7:
Sentido a provincia: el tránsito podrá circular hasta la salida de Escalada, donde será desviado por la colectora Norte y podrá reincorporarse en Larrazábal.
Sentido al Centro: los vehículos circularán hasta Larrazábal o avenida Argentina, donde serán desviados por la colectora Sur para regresar a la autopista en Escalada.
Durante la primera etapa, quienes circulen hacia provincia desde la autopista 25 de Mayo deberán tomar la Perito Moreno, continuar por la avenida General Paz y acceder a la Riccheri.
En sentido al Centro, los vehículos provenientes de General Paz y Riccheri serán desviados por la nueva colectora Sur de Dellepiane y podrán reincorporarse a la autopista a la altura de Lacarra.
Las obras en ambos corredores podrían generar demoras y congestiones en las vías alternativas, especialmente durante las jornadas del sábado y el domingo. También deberán prestar atención quienes tengan previsto viajar hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
La normalización de la circulación en Lugones está prevista para las 5 del lunes 30, mientras que en Dellepiane los cortes finalizarán a las 7 del domingo.
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