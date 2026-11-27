El RONI es el indicador utilizado por la NOAA para monitorear las distintas fases del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENSO). Se trata de una herramienta que permite comparar la evolución de las temperaturas oceánicas y determinar la intensidad del calentamiento.

Cómo funciona el índice RONI

El indicador analiza las variaciones térmicas de la superficie marina en la región Niño 3.4, ubicada en el Pacífico ecuatorial central. A diferencia de otras mediciones, incorpora una corrección basada en el calentamiento promedio de los océanos tropicales, lo que permite evaluar con mayor precisión la anomalía del Pacífico frente a las condiciones globales.

Los registros se calculan mediante períodos consecutivos de tres meses. Por ese motivo, el valor de +2,0 °C correspondiente a agosto-octubre refleja un calentamiento sostenido durante ese lapso y no una medición aislada.

La comparación con episodios anteriores permite dimensionar la magnitud actual. En 1997, el índice llegó a +2,1 °C para esos mismos meses, mientras que en 2015 alcanzó +1,8 °C. En 1982, otro año marcado por un fuerte El Niño, la cifra fue de +1,6 °C.

Sin embargo, los antecedentes muestran que la intensidad puede seguir aumentando después de octubre. El episodio de 2015, por ejemplo, continuó fortaleciéndose durante los meses siguientes. Por eso, la clasificación definitiva de El Niño 2026 dependerá de los registros que se obtengan en los próximos trimestres.

La posibilidad de que alcance valores históricos

Las proyecciones de la NOAA constituyen una de las principales señales de alerta para los próximos meses. El organismo calcula una probabilidad cercana al 60% de que el RONI llegue o supere los +2,5 °C durante los períodos octubre-diciembre y noviembre-enero.

Si ese escenario se concreta, el actual fenómeno podría superar los registros comparables desde 1950. Por el momento, se trata de una previsión basada en modelos climáticos y no de un récord confirmado.

El fortalecimiento también se refleja en otras zonas del Pacífico. La anomalía de la temperatura superficial del mar alcanzó los +2,5 °C en la región Niño 3.4, los +3,6 °C en Niño 3 y los +4,4 °C en Niño 1+2, frente a las costas occidentales de Sudamérica.

Además, las mediciones bajo la superficie oceánica registraron diferencias superiores a los +10 °C en algunos sectores del Pacífico oriental. La modificación de los vientos y de la circulación atmosférica también evidencia una interacción entre el océano y la atmósfera, un factor fundamental para la consolidación de El Niño.

Estos datos forman parte del diagnóstico mensual que publica el Centro de Predicción Climática de la NOAA para seguir la evolución del fenómeno.

Qué consecuencias puede tener en la Argentina

En el territorio argentino, los episodios de El Niño de intensidad fuerte suelen estar relacionados con una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de los valores habituales, principalmente en el noreste, el Litoral y sectores del centro-este.

Entre las provincias que históricamente presentan una señal más marcada se encuentran Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Santa Fe. La influencia también puede alcanzar zonas de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa, dependiendo de la época del año y de las condiciones atmosféricas.

En estas regiones, las lluvias persistentes, la acumulación de humedad en los suelos y las posibles crecidas de los ríos Paraná y Uruguay pueden incrementar el riesgo de inundaciones y anegamientos, tanto en áreas urbanas como rurales.

No obstante, el fenómeno no implica que las precipitaciones aumenten de manera uniforme en todo el país ni garantiza la ocurrencia de eventos extremos. El impacto dependerá de la distribución de las tormentas, el estado de los suelos y otros factores meteorológicos regionales.

En el noroeste argentino y en algunas zonas cordilleranas, la relación entre El Niño y las lluvias resulta menos directa. Allí pueden registrarse condiciones normales, señales más débiles o incluso períodos con precipitaciones inferiores a las habituales.

El enfriamiento del Pacífico no significa un cambio inmediato

Los pronósticos indican que las temperaturas del océano podrían mantenerse elevadas durante buena parte del verano y comenzar a descender gradualmente hacia el otoño de 2027. Sin embargo, la disminución del calentamiento no necesariamente se traducirá en una modificación inmediata de los patrones atmosféricos.

Este retraso es importante para comprender las perspectivas climáticas. El Niño influye sobre las probabilidades de determinados escenarios, pero no permite anticipar con exactitud el tiempo de cada día o localidad.

Incluso en regiones con mayores chances de lluvias pueden presentarse períodos secos, mientras que en zonas sin una señal climática definida pueden producirse tormentas intensas por otros factores.

La NOAA tiene prevista una nueva actualización de su diagnóstico mensual para el 10 de diciembre. Ese informe permitirá evaluar si el Pacífico ecuatorial se aproxima al umbral de +2,5 °C previsto por los modelos y si el episodio actual avanza hacia los niveles más elevados de la serie histórica.