En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, el acceso al beneficio estará condicionado a su inscripción bajo determinadas formas jurídicas, entre ellas asociaciones, fundaciones, consorcios de propietarios, mutuales, cooperadoras e iglesias o entidades religiosas. También deberán gestionar su clasificación ante la Secretaría de Industria, Comercio y PyME.

Por otra parte, se establecieron códigos específicos de caracterización en el Sistema Registral. Para las empresas se asignaron los números 272, 274, 351 y 352, mientras que las entidades sin fines de lucro tendrán los códigos 647 al 650. En tanto, aquellas que no obtengan la aprobación de su solicitud serán identificadas con el código 646.

La categorización tendrá vigencia desde su aprobación hasta el último día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal del empleador. Una vez cumplido ese plazo, será necesario realizar la renovación correspondiente.

El Fondo de Asistencia Laboral fue creado por la Ley de Modernización Laboral 27.802 con el objetivo de colaborar en el cumplimiento de las obligaciones e indemnizaciones derivadas de la finalización de contratos de trabajo de empleados privados registrados que cuenten con una antigüedad mínima de 12 meses.

Los recursos del FAL se conforman mediante aportes mensuales calculados sobre la masa salarial sujeta al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La contribución establecida es del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las MiPyMEs, porcentaje que también alcanza a las entidades sin fines de lucro comprendidas en el régimen.