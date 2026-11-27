La Resolución General 5928/2026 incorporó formalmente a las cooperativas y actualizó las condiciones registrales para obtener alícuotas reducidas en las contribuciones destinadas al FAL.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) introdujo cambios en los requisitos para determinar y efectuar los aportes al Fondo de Asistencia Laboral (FAL). La medida quedó establecida mediante la Resolución General 5928/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
A través de esta disposición, el organismo actualizó las condiciones registrales del régimen y reconoció de manera expresa a las cooperativas como entidades habilitadas para gestionar el beneficio de alícuota reducida en las contribuciones laborales.
La actualización surgió a raíz de un planteo de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del Ministerio de Economía. Desde esa área señalaron que las cooperativas y las cooperativas efectoras pueden obtener el “Certificado MiPyME” y solicitaron que esa posibilidad quedara incorporada de forma explícita en la reglamentación de ARCA.
Según la nueva normativa, los empleadores deberán disponer de un Certificado MiPyME válido para el período fiscal correspondiente y estar registrados en el Sistema Registral bajo la categoría de Micro, Pequeña o Mediana Empresa, dentro de los tramos 1 y 2.
En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, el acceso al beneficio estará condicionado a su inscripción bajo determinadas formas jurídicas, entre ellas asociaciones, fundaciones, consorcios de propietarios, mutuales, cooperadoras e iglesias o entidades religiosas. También deberán gestionar su clasificación ante la Secretaría de Industria, Comercio y PyME.
Por otra parte, se establecieron códigos específicos de caracterización en el Sistema Registral. Para las empresas se asignaron los números 272, 274, 351 y 352, mientras que las entidades sin fines de lucro tendrán los códigos 647 al 650. En tanto, aquellas que no obtengan la aprobación de su solicitud serán identificadas con el código 646.
La categorización tendrá vigencia desde su aprobación hasta el último día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal del empleador. Una vez cumplido ese plazo, será necesario realizar la renovación correspondiente.
El Fondo de Asistencia Laboral fue creado por la Ley de Modernización Laboral 27.802 con el objetivo de colaborar en el cumplimiento de las obligaciones e indemnizaciones derivadas de la finalización de contratos de trabajo de empleados privados registrados que cuenten con una antigüedad mínima de 12 meses.
Los recursos del FAL se conforman mediante aportes mensuales calculados sobre la masa salarial sujeta al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La contribución establecida es del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las MiPyMEs, porcentaje que también alcanza a las entidades sin fines de lucro comprendidas en el régimen.