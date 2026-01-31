La canasta escolar subió 12%: cuáles fueron los útiles que más aumentaron

La consultora Focus Market realizó un relevamiento de los útiles básicos escolares necesarios para la primaria, que incluyó 20 productos y una mochila básica. Esa canasta "alcanzó un valor de $63.636, representando un aumento del 12% con respecto a los mismos productos que en el año 2025 sumaban $56.265", señaló el informe.

"El relevamiento muestra que la canasta escolar registró un aumento del 12%, claramente por debajo de la inflación promedio. Esto se explica por un mayor nivel de oferta, impulsado por el ingreso de productos importados, elevados stocks en comercios y un contexto de fuerte competencia, factores que están conteniendo los precios en este segmento", señaló Damián Di Pace, director de Focus Market.

Si a esa canasta de productos se le suma el valor de un guardapolvo unisex de primera marca (precio promedio $37.849), y una cartuchera básica ($19.000), se llega al gasto que demanda enviar a un chico a la escuela: $118.863, un 12% más que en 2025 ($105.839).

"En contraste, los menores aumentos se registraron en mochilas de tiras y cartucheras, donde la suba de precios fue más moderada. Esto se debe a un alto nivel de stock remanente de la temporada anterior, una oferta muy diversificada -con fuerte presencia de productos importados- y estrategias comerciales agresivas para sostener el volumen de ventas en un contexto de consumo más cauteloso", indicó Di Pace.

El relevamiento incluyó un presupuesto en el que se agregó una mochila con carro ($133.924) y una cartuchera de 2 pisos de los personajes de moda ($28.300). En este caso el combo suma $241.088, un 4% más que en 2025 ($232.714).

También el alza de la canasta escolar impacta fuertemente en los sectores medios. El ajuste en los precios de los útiles escolares quedó por debajo de la inflación anual.

En el detalle por nivel educativo, se observa que la canasta escolar para alumnos de secundaria presentó aumentos superiores al promedio, especialmente en productos como bolígrafos, reglas, sacapuntas y fibras. "En estos casos, el incremento responde a una mayor dependencia de insumos importados, costos de reposición más elevados y una menor sustitución por marcas económicas, lo que limita la capacidad de los comercios para absorber aumentos", agregó el especialista.

En cuanto a la canasta de la escuela secundaria, el combo completo de 28 útiles presentan un aumento interanual del 26%, con un valor total de $68.593, frente a un valor de $54.675 en 2025.

El siguiente combo de Secundaria está compuesto por la misma mochila básica que en el de primaria, al que se suma una cartuchera canopla y útiles básicos para este nivel, con un costo total de $95.592, un 15% más que en 2025 ($82.775).

El informe de Focus Market fue elaborado para el Blog de Educación Financiera de Naranja X de manera de mostrar la evolución de precios de los elementos básicos necesarios para comenzar el ciclo lectivo.